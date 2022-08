Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet conquistou mais 10 pontos no campeonato da Fórmula 3 nesta manhã na pista belga de Spa-Francorchamps. O representante da Alpine Academy largou na pole, recebeu a bandeirada em terceiro lugar, mas caiu para sexto após acréscimo de 5s ao seu tempo total de prova.

Foi o quarto top 10 consecutivo para o piloto do carro #10 da equipe MP Motorsport, que agora figura em nono lugar na tabela de pontuação. Na largada, o único brasileiro do grid sustentou bem sua linha e contornou as primeiras curvas na liderança.

Ele então foi atacado na reta Kemmel por Zane Maloney, piloto de Barbados. Os dois foram além do limite na freada para a Les Combes e atravessaram a primeira perna da chicane. Maloney passou Caio levando vantagem por fora da pista enquanto o brasileiro, no regresso, saiu de frente ao retornar ao traçado e acabou forçando outro competidor para fora da pista – manobra que posteriormente rendeu a punição de 5s.

Na volta seguinte, o monegasco Oliver Goethe passou Collet na reta Kemmel, mas Maloney, alertado pelo rádio, devolveu a posição. Assim o #10 era segundo colocado quando veio a primeira intervenção do safety car.

Depois da relargada Caio passou Goethe por fora, mas o carro de Maloney tinha mais rendimento na reta e conseguiu repetir a manobra sobre o piloto da Alpine Academy, desta vez dentro das linhas brancas de limite da pista.

Eventualmente o tcheco Roman Stanek, companheiro de Maloney na equipe Trident, também conseguiu passar Collet usando a asa móvel. Após a segunda intervenção do safety car, Caio tentou abrir o máximo de vantagem sobre o restante do pelotão.

Ele recebeu a bandeirada em terceiro, caindo para sexto com o acréscimo dos 5s. Seu próximo compromisso é na semana que vem, em Zandvoort. A pista holandesa recebe a penúltima jornada do campeonato, que será encerrado em Monza uma semana mais tarde.

Collet disse: "Foi um final de semana que deixou a desejar. Esperava mais desempenho depois da pole de sexta-feira. Terminamos hoje em terceiro na pista, mas a punição de 5s foi um pouco frustrante. Bola pra frente, ainda temos duas etapas e vamos ver o que conseguimos fazer."

Análise da 'treta' entre Alonso e Hamilton em Spa

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?