F3: Doohan lidera dia de testes em Valência; Collet é 12º

Jack Doohan foi o mais rápido no primeiro dia dos testes de pós-temporada da Fórmula 3, em Valência, na Espanha. O filho da lenda da MotoGP, Mick Doohan, e vice-campeão do campeonato de 2021, liderou as duas partes da sessão, com a melhor volta registrada na parte da tarde, com 1min22s402.

Na combinação de tempos, Victor Martins e Grégoire Saucy, ambos correndo pela ART Grand Prix ficaram na segunda e terceira colocações, respectivamente.

Caio Collet foi o oitavo colocado pela manhã e 12º à tarde, com essa colocação prevalecendo com a melhor do brasileiro. O piloto que faz parte da academia da Alpine deu ao todo 90 voltas, sendo 42 giros pela manhã e 48 à tarde.

Outro brasileiro que fez parte do grid foi Roberto Faria, destaque na F3 Britânica este ano. Pela Jenzer Motorsport, ele registrou o 18º melhor tempo, dos 30, fazendo 92 voltas.

Nesta terça-feira os testes continuam em Valência. Collet será o único representante do Brasil na pista.

RESULTADOS: MANHÃ

PILOTO EQUIPE TEMPO VOLTAS 1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:23.349 29 2 Victor Martins ART Grand Prix 01:23.541 38 3 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:23.546 30 4 Roman Stanek Trident 01:23.580 31 5 Jak Crawford PREMA Racing 01:23.668 38 6 Oliver Rasmussen Charouz Racing System 01:23.747 19 7 Arthur Leclerc PREMA Racing 01:23.765 38 8 Caio Collet MP Motorsport 01:23.838 42 9 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.847 47 10 Zane Maloney Trident 01:23.863 33 11 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:23.883 38 12 Filip Ugran Jenzer Motorsport 01:23.886 31 13 Lorenzo Colombo Charouz Racing System 01:23.961 21 14 Jonny Edgar Trident 01:23.964 30 15 David Vidales Campos Racing 01:24.088 32 16 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:24.124 37 17 Oliver Bearman PREMA Racing 01:24.205 37 18 Josep Maria Marti Campos Racing 01:24.461 44 19 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:24.481 32 20 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:24.483 37 21 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:24.504 39 22 Roberto Faria Jenzer Motorsport 01:24.606 42 23 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:24.876 34 24 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:24.892 42 25 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:24.998 34 26 Hunter Yeany Campos Racing 01:25.091 40 27 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:25.114 28 28 László Tóth Charouz Racing System 01:25.805 20 29 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:26.077 42

RESULTADOS: TARDE

PILOTO EQUIPE TEMPO VOLTAS 1 Jack Doohan Van Amersfoort Racing 01:22.402 44 2 Victor Martins ART Grand Prix 01:22.533 53 3 Grégoire Saucy ART Grand Prix 01:22.684 56 4 Zane Maloney Trident 01:22.708 42 5 Roman Stanek Trident 01:22.739 47 6 Lorenzo Colombo Charouz Racing System 01:22.846 51 7 Arthur Leclerc PREMA Racing 01:22.893 51 8 Jak Crawford PREMA Racing 01:22.967 49 9 Oliver Rasmussen Charouz Racing System 01:23.071 60 10 Franco Colapinto MP Motorsport 01:23.072 41 11 Kaylen Frederick Hitech Grand Prix 01:23.081 26 12 Caio Collet MP Motorsport 01:23.125 48 13 Oliver Bearman PREMA Racing 01:23.199 48 14 Jonny Edgar Trident 01:23.228 29 15 Isack Hadjar Hitech Grand Prix 01:23.296 33 16 Johnathan Hoggard Hitech Grand Prix 01:23.348 35 17 Filip Ugran Jenzer Motorsport 01:23.371 52 18 Roberto Faria Jenzer Motorsport 01:23.395 50 19 Juan Manuel Correa ART Grand Prix 01:23.449 54 20 David Vidales Campos Racing 01:23.485 43 21 Tijmen van der Helm MP Motorsport 01:23.540 43 22 Zak O'Sullivan Carlin Buzz Racing 01:23.566 32 23 Josep Maria Marti Campos Racing 01:23.652 40 24 Nazim Azman Jenzer Motorsport 01:23.720 49 25 Reece Ushijima Van Amersfoort Racing 01:23.786 43 26 Rafael Villagomez Van Amersfoort Racing 01:23.951 45 27 Hunter Yeany Campos Racing 01:24.025 42 28 Ido Cohen Carlin Buzz Racing 01:24.093 44 29 Brad Benavides Carlin Buzz Racing 01:24.678 45 30 László Tóth Charouz Racing System 01:25.009 52

