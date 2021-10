Fórmula 2 e Fórmula 3 devem apresentar um novo sistema de pontos para a temporada de 2022. Sujeito à aprovação do World Motor Sport Council (Conselho Mundial do Esporte a Motor), as categorias de base da Fórmula 1 anunciaram mudanças propostas após a recente confirmação de modificações de eventos e formato para o próximo ano.

A partir da temporada que vem, as divisões vão disputar duas corridas por fim de semana em vez de três como em 2021 e, como resultado, a pontuação será alterada.

A maior mudança gira em torno dos pontos para a sprint race. Embora os oito primeiros colocados continuem a marcar pontos na F2, uma menor quantidade será distribuída, com um sistema 10-8-6-5-4-3-2-1. Na temporada atual, o vencedor recebeu 15 pontos em uma escala descendente semelhante, seguindo até a oitava posição. Para a F3, os dez primeiros irão operar em 10-9-8-7-6-5-4-3-2-1.

O grid para a sprint continuará com a inversão do top 10 na F2 e os 12 melhores na F3 da sessão de qualificação de sexta-feira. Os resultados do treino classificatório formarão a ordem da feature race de domingo.

No entanto, o pole position receberá apenas dois pontos em vez dos quatro atuais. Também será concedido um extra para a volta mais rápida em cada corrida, mas apenas para quem terminar entre os dez primeiros.

A alocação de pontos para a feature race permanecerá inalterada, com a mesma estrutura 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1, também utilizada pela F1, em vigor.

Como resultado das mudanças, um máximo de 39 pontos podem ser alcançados por um piloto ao longo de um fim de semana no próximo ano.

As modificações chegam depois que ambos os campeonatos divulgaram seus calendários de 2022 na semana passada. A F2 vai disputar um recorde de 14 rodadas com 28 corridas no total, incluindo visitas a Ímola, Spa-Francorchamps, Red Bull Ring, Zandvoort, Hungaroring e Barcelona, que não estavam no calendário de 2021.

Já a F3 também fará a viagem a Ímola e Monza como parte de um calendário de nove rodadas ampliado.

