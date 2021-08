Jack Doohan completou um final de semana para não esquecer. Após vencer no sábado na etapa de Spa-Francorchamps da Fórmula 3, o australiano, filho da lenda da MotoGP Mick Doohan, triunfou pela segunda vez consecutiva na terceira corrida do fim de semana, se colocando definitivamente na luta pelo título. E o brasileiro Caio Collet terminou na 4ª posição.

Doohan, da Trident, que se classificou na pole, emergiu vitorioso após uma batalha forte contra Victor Martins, companheiro de Collet na MP Motorsport, que conquistou seu quarto pódio no ano.

Martins chegou a assumir a ponta em um certo momento, mas foi forçado a devolver a posição em meio a preocupações da equipe de que ele havia usado o lado de fora da pista na manobra.

Aleksandr Smolyar, da ART, foi o terceiro, enquanto Collet terminou na quarta posição, à frente de Clément Novalak e Frederik Vesti, quinto e sexto. Líder do campeonato, Dennis Hauger subiu seis posições para terminar em oitavo, após um final de semana complicado em Spa.

Doohan sai do fim de semana com 44 pontos, quatro pela pole na classificação, 15 pela vitória ontem e mais 25 pela do domingo, enquanto Martins recebeu dois pontos extras de volta mais rápida.

A prova, de 14 voltas, teve duas de apresentação atrás do safety car antes de uma largada em movimento, devido à chuva que caía na pista. Hauger iniciou seu crescimento na corrida na segunda volta, subindo várias posições em busca de um lugar no top 10.

Na frente, Martins fazia uma manobra dramática para passar Doohan na Pouhon, assumindo a liderança, mas foi orientado a devolver a posição porque a equipe não tinha certeza se ele havia colocado as quatro rodas fora da pista no movimento.

Mesmo assim, Doohan e Martins seguiam batalhando pela liderança ao longo de toda a prova, abrindo uma boa vantagem para Smolyar. Apesar dos melhores esforços do francês, Doohan se manteve na ponta, cruzando a linha de chegada para vencer pela segunda vez no fim de semana.

Após a rodada tripla de Spa, Dennis Hauger se mantém na liderança com 158 pontos, enquanto Jack Doohan subiu para a segunda posição, com 133, bem a frente de Frederik Vesti, em terceiro, com 101. Caio Collet subiu para a oitava posição, com 63.

Restam apenas duas etapas na temporada 2021 da F3 e a penúltima acontece já no próximo final de semana, com a categoria acompanhando a Fórmula 1 em Zandvoort, na Holanda. Já a última será apenas no fim de outubro, no Circuito das Américas em Austin.

Confira o resultado final da Corrida 3 da F3 em Spa:

