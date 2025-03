O hino nacional brasileiro voltou a tocar na Fórmula 3. Nesta noite (do horário do Brasil) Rafa Câmara foi o grande vencedor da corrida principal da etapa de Melbourne, encurtada por causa da chuva.

A previsão do tempo para o fim de semana na Austrália foi quase totalmente precisa. Os jovens pilotos de Fórmula 3 acordaram na manhã de domingo com uma chuva há muito esperada, que transformou o clima quente da Austrália em algo um pouco mais frio e úmido.

O resultado do tempo chuvoso foi que a principal corrida de F3 de domingo começou atrás do safety car. Antes de começar a competição de 23 voltas, os jovens completaram quatro giros para tirar um pouco de água da linha de corrida e evitar o caos logo após o início da largada, o que acabou encurtando a distância da corrida principal para 20 voltas.

Após a entrada de Bernd Meylander no pit lane, o ritmo da competição foi ditado por Rafa Câmara, que largou da pole position. Surpreendentemente, os pilotos da categoria júnior percorreram as primeiras curvas com segurança, respeitando a atmosfera do Albert Park.

No entanto, a calmaria não durou muito e o safety car foi obrigado a sair no final da primeira volta. As primeiras neutralizações do dia foram causadas por Callum Voisin (Rodin) e Nikola Tsolov (Campos). Os juniores se enfrentaram na curva nove de alta velocidade, com o búlgaro decidindo não dar espaço ao rival britânico e prendendo-o contra a parede, encerrando o fim de semana australiano para ambos.

Roman Biliński (Rodin), que largou da 10ª posição, conseguiu evitar o caos na fase inicial da corrida. O piloto polonês manteve a posição que havia conquistado durante a classificação de sexta-feira, antes e depois do reinício da corrida, causado por uma colisão com um de seus companheiros de equipe.

Câmara, que estava na liderança, sentiu-se melhor nas condições de chuva. Após 10 voltas da largada, o piloto brasileiro conseguiu uma vantagem de quase quatro segundos sobre Noah Strømsted (Trident), que estava atrás dele.

O segundo safety car entrou em ação na volta 14 da competição, quando Christian Ho (DAMS) perdeu o controle na curva 6 e bateu na barreira, destruindo seu carro.

O incidente ocorreu quando mais nuvens de chuva se moveram sobre a pista australiana, dificultando a competição. As condições pioraram significativamente de volta para volta, o que forçou a direção da corrida a interromper a competição na volta 18. Inicialmente a FIA emitiu bandeira vermelha, mas após os carros de F3 entrarem no pit lane foi emitida uma mensagem informando que a corrida não seria retomada.

Isso significou que a corrida principal de domingo foi vencida por Câmara, com Strømsted e Theophile Naël (VAR) completando o pódio.

Cla piloto # voltas Time Interval km/h Pits Pontos 1 R. Câmara Trident 5 16 34'43.966 145.881 25 2 N. Strømsted Trident 4 16 +0.517 34'44.483 0.517 145.845 18 3 T. Naël Van Amersfoort Racing 20 16 +1.152 34'45.118 0.635 145.801 15 4 N. Bedrin AIX Racing 28 16 +1.731 34'45.697 0.579 145.760 12 5 T. Tramnitz MP Motorsport 17 16 +2.298 34'46.264 0.567 145.721 10 6 C. Wurz Trident 6 16 +3.253 34'47.219 0.955 145.654 8 7 T. Inthraphuvasak Campos Racing 11 16 +3.733 34'47.699 0.480 145.620 6 8 M. Stenshorne Hitech TGR 14 16 +4.923 34'48.889 1.190 145.538 4 9 R. Bilinski Rodin Motorsport 25 16 +5.651 34'49.617 0.728 145.487 2 10 U. Ugochukwu Prema Powerteam 3 16 +7.193 34'51.159 1.542 145.380 1 11 J. Dufek Hitech TGR 15 16 +8.347 34'52.313 1.154 145.299 12 L. Van Hoepen ART Grand Prix 7 16 +8.818 34'52.784 0.471 145.267 13 N. León Prema Powerteam 2 16 +9.962 34'53.928 1.144 145.187 14 L. Sharp Rodin Motorsport 24 16 +11.671 34'55.637 1.709 145.069 15 F. Javier Sagrera AIX Racing 26 16 +12.805 34'56.771 1.134 144.990 16 S. Ramos Van Amersfoort Racing 21 16 +13.867 34'57.833 1.062 144.917 17 M. Boya Campos Racing 10 16 +15.184 34'59.150 1.317 144.826 18 G. Xie Hitech TGR 16 16 +16.739 35'00.705 1.555 144.719 19 I. Franco Domingues Van Amersfoort Racing 22 16 +18.926 35'02.892 2.187 144.568 20 T. Taponen ART Grand Prix 8 16 +19.276 35'03.242 0.350 144.544 21 J. Wharton ART Grand Prix 9 16 +20.297 35'04.263 1.021 144.474 22 M. Zagazeta DAMS Lucas Oil 30 16 +21.299 35'05.265 1.002 144.405 23 B. del Pino MP Motorsport 18 16 +21.380 35'05.346 0.081 144.400 24 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 16 +22.252 35'06.218 0.872 144.340 25 A. Giusti MP Motorsport 19 16 +23.020 35'06.986 0.768 144.288 26 B. Badoer Prema Powerteam 1 16 +23.648 35'07.614 0.628 144.245 27 N. Marinangeli AIX Racing 27 16 +25.079 35'09.045 1.431 144.147 dnf C. Ho DAMS Lucas Oil 31 12 +4 Laps 25'01.767 4 Laps 151.827 dnf N. Tsolov Campos Racing 12 0 dnf C. Voisin Rodin Motorsport 23 0

