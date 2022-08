Carregar reprodutor de áudio

Caio Collet largou da pole na segunda corrida da Fórmula 3 em Spa-Francorchamps, mas não converter o resultado no que poderia ser a sua segunda vitória em duas etapas. A prova foi para Zane Maloney, que superou a fortíssima batida do sábado para vencer pela primeira vez na categoria, enquanto o brasileiro teve que se contentar com a sexta colocação após uma punição.

O piloto da Trident largou da segunda posição e chegou a passar Collet pela liderança na primeira volta, mas precisou devolver a posição após os dois saírem da pista, o que permitiu que Goethe assumisse a ponta.

A segunda posição na corrida ficou com Stanek, enquanto Bearman foi o terceiro, em seu segundo pódio no fim de semana. Já Collet foi o terceiro na pista mas foi rebaixado para sexto devido à uma punição de cinco segundos por retorno inseguro à pista após seu entrevero com Maloney.

Collet e Maloney tiveram largadas fortes, com o brasileiro à frente, mas o incidente da dupla na Les Combes entregou a liderança para Goethe, que está apenas em sua segunda etapa na F3.

Um incidente entre Maini e Pizzi na chicane forçou a entrada do safety car, com Maini tirando ainda o candidato ao título Martins.

Collet chegou a reassumir a liderança em cima de Goethe na volta seis, com Maloney e Stanek seguindo o brasileiro.

Zane Maloney, Roman Stanek, Oliver Bearman Photo by: Formula Motorsport Ltd

O SC entrou novamente na volta seguinte, com um incidente entre Saucy e Marti na curva 7. No reinício, Maloney assumiu a ponta em cima de Collet. E Stanek passou o brasileiro pela segunda posição no fim da reta Kemmel, na volta 14.

Leclerc foi o 11º com Hadjar em 14º enquanto Martins abandonou, o que embola ainda mais a briga pelo título a apenas duas etapas do fim com 78 pontos ainda em jogo. Isack Hadjar mantém a ponta com 106 pontos, mas o vice-líder passa a ser Oliver Bearman, com 105, enquanto Victor Martins cai para terceiro com 104 e Arthur Leclerc passa a ser o quarto com 101.

A Fórmula 3 entra na reta final da temporada 2022, com etapas nas próximas duas semanas, acompanhando a F1 na Holanda e na Itália.

Confira o resultado final da corrida 2 da F3 em Spa:

