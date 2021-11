Gregoire Saucy liderou a tabela de tempos no último dia de testes pós-temporada da Fórmula 3 em Valência. O campeão europeu da Fórmula Regional fez 1:21.300 na manhã de quarta-feira, pilotando pela ART, sendo o tempo mais rápido dos três dias de teste.

O suíço admitiu que a subida para a F3 até agora provou ser "mais fácil do que pensava", tendo entrado em novas máquinas menos de 24 horas depois de conquistar o título em Monza no domingo. O brasileiro Caio Collet foi o segundo mais rápido, pela MP Motorsport, com Roman Stanek em terceiro, no cockpit da Trident.

O vice-campeão deste ano, Jack Doohan, foi o quarto mais rápido, estabelecendo 1:21.437 com os recém-chegados da Van Amersfoort Racing. Ele também liderou a sessão da tarde, com 1:22.354.

Reece Ushijima, da Campos, foi o segundo mais veloz da tarde, com Jonny Edgar em terceiro, testando pela Trident.

Houve sete mudanças no último dia de testes, com Victor Martins retornando ao cockpit da ART, pela qual correu na antiga Fórmula Renault Eurocup no lugar de Juan Manuel Correa. Alex Smolyar e Filip Ugran substituíram Rafael Villagomez e Ushijima na Van Amersfoort Racing, com o japonês trocando para a Campos no lugar de David Vidales. Brad Benavides testou para Carlin em vez de Ido Cohen, que se mudou para a Jenzer no terceiro dia.

Doohan liderou a tabela de tempos da Van Amersfoort Racing no primeiro dia de testes, estabelecendo um 1:22.402 na sessão da tarde após uma corrida matinal molhada. Ele liderou a dupla da ART Saucy e Martins.

Jak Crawford foi o mais rápido do segundo dia pela Prema com 1:21.368, à frente de Saucy e Stanek.

Resultados combinados do terceiro dia de testes pós-temporada da Fórmula 3:

