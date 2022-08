F3: Smolyar vence corrida 2 na Hungria; Collet é 9º

Carregar reprodutor de áudio

A MP Motorsport venceu as duas corridas do fim de semana da Fórmula 3 na Hungria. Enquanto no sábado foi Caio Collet quem levou a melhor, hoje foi o dia de seu companheiro, Alexander Smolyar, que liderou de ponta a ponta para vencer, com Zane Maloney e Oliver Bearman completando o pódio, enquanto o brasileiro foi o nono colocado.

Largando da pole em uma pista úmida, Smolyar já havia aberto 4s no início da quarta volta, seguindo sem ser incomodado por Maloney a corrida toda. Já o piloto da Trident teve disputas com Bearman ao longo da prova, conseguindo manter a Prema atrás, mas por muito pouco.

Em quarto ficou O'Sullivan, que surpreendeu após uma aposta arriscada da Carlin: trazer o piloto aos boxes para pneus slick na volta 17, o que permitiu que ele voasse pelo grid após sair de 22º. Crawford completou o top 5, à frente de Correa, que fez uma estratégia similar à de O'Sullivan.

Com uma largada ruim e uma ação evasiva para evitar o incidente entre Edgar e Goethe, o líder do campeonato Hadjar acabou perdendo muitas posições na largada. Goethe ainda causou uma amarela ao rodar, conseguindo voltar à pista pouco depois.

Collet chegou a avançar nas primeiras voltas, mas perdeu a sétima posição para Saucy na sexta volta.

Oliver Bearman, Prema Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Na reta final da prova, Martins, Saucy e Collet lutaram pela sétima posição, com Martins terminando à frente, enquanto Saucy e o brasileiro quase se tocaram na curva dois. Os três ainda perderam posição para O'Sullivan e Correa, que vinham voando de slicks.

Com os resultados do domingo, Isack Hadjar e Victor Martins saem do Hungaroring empatados na liderança, com 104 pontos cada, enquanto Arthur Leclerc reduziu o prejuízo, chegando à 95. Já Caio Collet mantém a oitava posição no campeonato com 52, um a mais que o argentino Franco Colapinto.

A Fórmula 3 entra na pausa de verão antes da reta final da temporada 2022. Restam três etapas ainda no calendário: Bélgica, Holanda, antes da final em Monza no mês de setembro.

Confira o resultado da corrida 2 da Fórmula 3 na Hungria:

Q4: Acompanhe aqui o debate sobre o GRID para o GP da HUNGRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #187 – Marko está certo ao colocar Verstappen como “a maior história de sucesso da Red Bull”?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: