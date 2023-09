O dia chegou! Em uma classificação caótica na sexta-feira em Monza, encerrada mais cedo após três bandeiras vermelhas, Gabriel Bortoleto garantiu o título de 2023 da Fórmula 3 ao terminar o quali na quinta posição, enquanto seus rivais não garantiram a pole position, que era a condição para deixar a disputa viva para o sábado.

Oliver Goethe foi o mais rápido, garantindo a pole do domingo mesmo após causar a terceira bandeira vermelha. Caio Collet foi o segundo, com o vice-líder do campeonato, Paul Aron, em terceiro, Jonny Edgar em quarto e Bortoleto em quinto. No sábado, Grégoire Saucy e Nikola Tsolov largam da primeira fila devido à inversão de doze posições no grid.

A Fórmula 1 também fez uma publicação homenageando o título de Bortoleto em suas redes sociais, lembrando os demais campeões da F3 / GP3, em uma lista que inclui nomes como George Russell, Charles Leclerc e Oscar Piastri.

Gabriel Bortoleto chegou à Monza com 38 pontos de vantagem com apenas 39 em jogo no fim de semana da última etapa da temporada 2023. Isso credenciou o brasileiro a garantir o título já na sexta-feira, bastando fazer a pole ou que seus rivais, Paul Aron e Pepe Martí, não fizessem.

Com 30 carros na pista de uma vez, a confusão era quase certa, e ela veio com menos de 10 minutos de sessão. Ido Cohen, da Carlin, tomou um toque do companheiro de equipe Oliver Gray na traseira, ficando de lado na pista. E Bortoleto precisou desviar para não acertar alguém nessa confusão.

A bandeira vermelha foi acionada, mas como Cohen conseguiu voltar aos boxes, ela foi rápida.

Com 16 minutos no relógio, mais uma vermelha. Joshua Dufek, da Campos, passou com muita força pela zebra, perdeu o controle e rodou, ficando atolado na brita. Neste momento já tínhamos voltas registradas, com Collet na frente, seguido de Aron, com Bortoleto em 13º.

A dez do fim, a terceira bandeira vermelha da sessão. Logo após fazer a pole provisória, Goethe perdeu o controle na segunda parte da Lesmo e foi com tudo na barreira de proteção. Neste momento, Goethe liderava à frente de Collet, Aron, Edgard e Bortoleto, com Martí em 16º.

No final, a sessão não foi reiniciada. Oliver Goethe garantiu a pole position do domingo à frente de Caio Collet. Paul Aron foi o terceiro, com Jonny Edgar em quarto e Gabriel Bortoleto em quinto, sendo suficiente para que o brasileiro garantisse o título da F3.

Completaram o top 12: Gabriele Mini, Zak O'Sullivan, Leonardo Fornaroli, Luke Browning, Taylor Barnard, Nikola Tsolov e Grégoire Saucy. No sábado, com a inversão dos 12 primeiros, Saucy e Tsolov largam da primeira fila. Já Roberto Faria será o 26º em ambas as provas.

A Fórmula 3 volta amanhã para a primeira corrida do fim de semana da última etapa da temporada 2023. A largada está marcada para 04h25, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: