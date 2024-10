Rafa Câmara é júnior mais rápido em testes da F3 em Barcelona

Rafa Câmara foi campeão da FRECA com antecedência e agora se prepara um novo grande passo: o início de sua temporada na Fórmula 3. O piloto brasileiro foi um dos destaques do primeiro dia de treinos na categoria no Circuito de Barcelona, na Espanha.

O piloto da Academia da Ferrari foi o mais veloz entre os estreantes nas duas sessões, cravando o quarto melhor tempo do dia com o carro da Trident, equipe que defenderá na categoria no ano que vem e a mesma com a qual Gabriel Bortoleto venceu em 2023.

Rafa completou 51 voltas ao longo das atividades desta terça-feira no autódromo localizado em Montmeló, na região da Catalunha. Na sessão da manhã, Câmara cravou 1min28s116 na melhor das suas 18 voltas. Já na parte da tarde, foi o segundo mais rápido da atividade, completando 33 giros pelo traçado espanhol.

"Terminamos o primeiro dia de atividades aqui em Barcelona. Estou feliz com o resultado. Ainda temos trabalho para fazer, então vamos evoluindo para amanhã. Vou dar o meu melhor", disse Rafa, logo após o encerramento das atividades do dia.

A F3 terá mais um dia de testes em Barcelona nesta quarta-feira, quando Câmara e os outros pilotos do grid terão mais duas sessões de treinos. O brasileiro ainda terá mais um compromisso com a FRECA depois, quando disputará a última etapa do campeonato, marcada para os dias 26 e 27 de outubro em Monza, na Itália.

