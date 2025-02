F3: Rafa Câmara fecha pré-temporada no terceiro lugar em Barcelona

Único representante do Brasil nos campeonatos de Fórmula 3 e Fórmula 2 neste ano, o piloto júnior da Ferrari Rafael Câmara (equipe Trident) terminou os testes da pré-temporada 2025 da F3 em terceiro nesta sexta-feira, em Barcelona, na Espanha.

Rafa foi o mais rápido da sessão matinal no dia, sendo superado pelo segundo colocado Tim Tramnitz (MP Motorsport), da Alemanha, e pelo líder Callum Voisin (Rodin) -- o britânico cravou 1min39s031 no final dos testes, com a pista em condições bem melhores, contra 1m40s887 do alemão e 1m41s454 de Câmara.

No decorrer do terceiro e último dia da pré-temporada, chuvas e acidentes que causaram bandeiras vermelhas, mas com nenhuma batida grave. Encerradas as atividades catalãs, a F3 retorna à ação para a primeira etapa de 2025, na Austrália, no fim de semana de 16 de março.

1 Callum Voisin GBR RODIN 1:39.031 2 Tim Tramnitz ALE MP MOTORSPORT 1:40.887 +1.856 3 Rafael Câmara BRA TRIDENT 1:41.454 +2.423 4 Mari Boya ESP CAMPOS 1:41.569 +2.538 5 Tasanapol Inthraphuvasak TAI CAMPOS 1:41.741 +2.710 6 Roman Bilinski POL RODIN 1:41.909 +2.878 7 Louis Sharp NZL RODIN 1:41.927 +2.896 8 Theophile Nael FRA VAN AMERSFOORT RACING 1:42.083 +3.052 9 Noah Stromsted DIN TRIDENT 1:42.254 +3.223 10 Martinius Stenshorne NOR HITECH 1:42.287 +3.256 11 Alessandro Giusti FRA MP MOTORSPORT 1:42.434 +3.403 12 James Wharton AUS ART GRAND PRIX 1:42.703 +3.672 13 Tuukka Taponen FIN ART GRAND PRIX 1:42.703 +3.672 14 Ugo Ugochukwu EUA PREMA 1:42.746 +3.715 15 Gerrard Xie CHN HITECH 1:42.981 +3.950 16 Joshua Dufek AUT HITECH 1:43.100 +4.069 17 Brando Badoer ITA PREMA 1:43.120 +4.089 18 Charlie Wurz AUT TRIDENT 1:43.148 +4.117 19 Nikola Tsolov BUL CAMPOS 1:43.302 +4.271 20 Santiago Ramos MEX VAN AMERSFOORT RACING 1:43.403 +4.372 21 Ivan Domingues PRI VAN AMERSFOORT RACING 1:43.487 +4.456 22 Bruno Del Pino ESP MP MOTORSPORT 1:43.598 +4.567 23 Nicola Lacorte ITA DAMS 1:43.621 +4.590 24 Laurens van Hoepen HOL ART GRAND PRIX 1:43.623 +4.592 25 Matias Zagazeta PER DAMS 1:43.927 +4.896 26 Nicola Marinangeli ITA AIX 1:43.970 +4.939 27 Noel León MEX PREMA 1:44.162 +5.131 28 Javier Sagrera ESP AIX 1:44.213 +5.182 29 Jonas Ried ALE AIX 1:45.664 +6.633 30 Christian Ho SIN DAMS 1:45.714 +6.683

