Antes de ingressar na Fórmula 1, Oscar Piastri era piloto da academia da Alpine, vencendo a Fórmula 3 e 2 consecutivamente. O australiano precisou ficar um ano acompanhando os passos nos bastidores da equipe francesa e esperava que ele seria contratado quando Fernando Alonso fosse transferido para a Aston Martin.

No entanto, Piastri já tinha acordo assinado com a McLaren para assumir o lugar ao lado de Lando Norris em 2023. Se vendo de mãos atadas, a Alpine se virou para Pierre Gasly, que estava defendendo as cores da Alpha Tauri em 2022.

Desde então, a sorte das duas equipes mudou completamente. Piastri obteve duas vitórias em corridas e nove subidas ao pódio, enquanto Gasly e Esteban Ocon, da Alpine, conseguiram apenas duas subidas ao pódio. Havia também uma enorme diferença de pontos entre as duas equipes.

Para Peter Windsor, jornalista especialista em F1, a situação poderia ter tomado um rumo diferente. Se Piastri tivesse escolhido ficar na equipe francesa, ele poderia ter sido escolhido pela Mercedes para substituir Lewis Hamilton.

"Se Oscar tivesse ficado na Alpine, ele teria superado Ocon e provavelmente seria um piloto da Mercedes quando Lewis Hamilton saísse".

"Isso não significa que ele teria sido melhor que a McLaren, mas provavelmente estaria correndo com George Russell na Mercedes, o que teria sido interessante".

Importante lembrar que Hamilton será transferido para a Ferrari no início da temporada de 2025 e passará a ser companheiro de Charles Leclerc.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!