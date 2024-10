Rafa Câmara venceu a FRECA com maestria, se mostrando um ótimo competidor para o futuro do automobilismo. Agora, o brasileiro, que faz parte da academia de pilotos da Ferrari, foi confirmado na Fórmula 3, defendendo a Trident.

Rafa passará a defender a mesma equipe que consagrou Gabriel Bortoleto como vencedor da F3 em 2023. Nascido no dia 5 de maio de 2005, em Recife, o brasileiro é o piloto com mais vitórias do time de desenvolvimento de Maranello, segundo a Forbes.

Câmara venceu a FRECA com uma etapa de antecedência no fim de setembro, na corrida de Barcelona, após Tuukka Taponen abandonar após uma batida na primeira curva.

"Nós estamos animados em anunciar que Rafael se juntará a equipe para a temporada de 2025 da Fórmula 3. Seja bem-vindo ao time", diz o comunicado compartilhado nas redes sociais.

"Estou muito feliz por me juntar a Trident, é uma equipe excelente e é muito bom fazer parte dela. Mal posso esperar para começar a trabalhar com todos e ver o que podemos conseguir juntos", diz Câmara sobre a notícia.

"As expectativas são altas, acho que no próximo ano certamente teremos como meta lutar pelo campeonato. Sei que não será fácil e que ainda precisamos trabalhar muito, pois não se trata apenas de um carro novo, mas também de uma equipe nova, então tudo será novo para mim".

O chefe da Trident, Giacomo Ricci, também rasgou elogios ao piloto brasileiro e comemorou que continuará a parceria com a FDA, Ferrari Driver Academy.

"Estamos felizes em anunciar que Rafael Câmara fará parte de nossa equipe para a temporada de 2025. Ele é um piloto talentoso, o atual campeão da FRECA, bem como um piloto do Ferrari Driver Academy, e estamos orgulhosos de tê-lo conosco. Além disso, estamos entusiasmados em renovar nosso relacionamento com o programa FDA e seus pilotos".

