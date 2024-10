Com os rivais cada vez mais fortes, o chefe da Red Bull, Christian Horner, admite que a equipe precisa de uma dupla certa de pilotos para a temporada 2025 da Fórmula 1, colocando ainda mais pressão em cima de Sergio Pérez, que vive dúvidas sobre seu futuro.

A equipe de Milton Keynes já perdeu a liderança do Mundial de construtores para a McLaren e corre o risco de perder o segundo lugar também, com a Ferrari agora apenas 34 pontos atrás. A Red Bull tem em mente que sua situação não é ajudada pelo fato de Pérez não ter contribuído tanto quanto a equipe gostaria, com seus 144 pontos até agora neste ano bem distantes dos 331 de Max Verstappen.

Pérez teve seu lugar na equipe questionado após as férias de verão, com a Red Bull esperando que ele pudesse render mais em certos GPs. No entanto, as coisas não têm sido ideais, especialmente depois que ele perdeu um pódio em Baku após um acidente com Carlos Sainz no final da prova.

Com Liam Lawson como substituto de Daniel Ricciardo na RB para avaliar seu potencial como um candidato da Red Bull para 2025, está claro que a equipe está avaliando o melhor caminho a seguir.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, diz que o momento é de entender as opções disponíveis, porque a luta pelo título provavelmente será ainda mais difícil no próximo ano. E, com a diferença no prêmio em dinheiro entre as posições no campeonato de construtores sendo de cerca de 9 milhões de dólares, a Red Bull sabe que precisa ter um segundo piloto que não lhe custe uma ou duas posições.

"Precisamos desesperadamente de respostas", disse Horner ao Motorsport.com sobre a situação de seus pilotos.

"Acho que quando você olha para os nossos adversários, a Ferrari estará forte no próximo ano, com [Lewis] Hamilton e [Charles] Leclerc. Além disso, a McLaren, com [Lando] Norris e [Oscar] Piastri, é uma equipe forte. Precisamos ter certeza de que, com nossos dois pilotos, não haja uma grande diferença entre eles, porque não podemos nos dar ao luxo de ter isso".

As perspectivas de Lawson para uma possível ida à Red Bull, se ele impressionar nas últimas corridas deste ano, aumentaram com os pilotos novatos mais uma vez estando em voga na F1. Com Oliver Bearman e Franco Colapinto impressionando, as equipes certamente parecem mais abertas a colocarem jovens na equipe mais uma vez.

Helmut Marko escreveu em sua coluna na Speedweek: "As aparições de Oliver Bearman e, especialmente, de Franco Colapinto mostraram que os jovens estão prontos para o desafio, e que a antiga filosofia de alguns chefes de equipe, de que só é possível promover pilotos com três ou quatro anos de experiência para uma equipe de ponta, está ultrapassada".

"A Mercedes já provou isso com sua decisão sobre os pilotos, assim como a Red Bull Racing fez várias vezes no passado. Portanto, você pode confiar na juventude. Há um certo risco, mas ele é gerenciável e vale a pena".

