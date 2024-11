A Van Amersfoort Racing (VAR) anunciou nesta terça-feira (26) a permanência de Pedro Clerot na equipe para a disputa da temporada 2025 da FRECA. O piloto, um dos destaques da categoria Rookie neste ano, seguirá com a equipe holandesa para continuar sua trajetória no esporte a motor, visando alcançar os principais campeonatos do planeta.

O piloto de Brasília (DF) tem 17 anos e começou a carreira no automobilismo em 2016, atuando no kart, onde conquistou diversos títulos, como o tricampeonato brasiliense e o bicampeonato do Open do Brasileiro. Em 2021, já nos carros, Clerot foi campeão Rookie da Fórmula Delta com apenas 14 anos, se tornando o mais jovem piloto a conquistar pole position e vitória em monopostos.

Em 2022, Clerot conquistou o título da primeira temporada da história da F4 Brasil de forma dominante: foram sete vitórias, 11 pódios e quatro poles positions, desempenho que lhe garantiu ainda o prêmio “Capacete de Ouro”, obtido em 2023. No mesmo ano, o brasileiro disputou a F4 Espanhola, vencendo duas vezes, ambas em Spa-Francorchamps, e conquistando três pódios.

Neste ano, Clerot se juntou a VAR para a disputa da FRECA e impressionou a todos pela adaptação e determinação mostrada na temporada. O piloto alcançou dois pódios gerais no ano, em Mugello e em Barcelona. Para seu segundo ano na categoria, Pedro busca converter a experiência obtida neste ano em resultados competitivos.

“Estou muito feliz em continuar meu trabalho com a equipe em 2025. Compartilhamos grandes momentos e mostramos potencial durante a temporada deste ano. Acredito que, junto com a equipe, podemos mostrar nosso verdadeiro potencial e alcançar grandes resultados na próxima temporada”, disse Pedro Clerot, que tem o patrocínio do Banco BRB.

“Nós estamos muito felizes em ter Pedro conosco para a temporada de 2025 da FRECA. Em seu primeiro ano na categoria ele mostrou grande comprometimento e nos impressionamos com seu progresso tanto dentro quanto fora das pistas. Isso nos deu a confiança para enfrentarmos, juntos, os desafios de uma nova temporada”, disse Rob Niessink, CEO da Van Amersfoort Racing.

O calendário da FRECA para 2025 prevê a realização de três baterias de testes em abril, marcadas para Barcelona, Misano e Paul Ricard. A temporada 2025 será aberta entre os dias 2 e 4 de maio, em Misano, e a última das dez etapas ocorre entre 24 e 26 de outubro, em Monza.

Calendário da FRECA em 2025:

Testes de pré-temporada:

8 e 9 de abril - Barcelona

17 e 18 de abril - Misano

22 e 23 de abril - Paul Ricard

Etapas:

2 a 4 de maio - Misano

16 a 18 de maio - Spa-Francorchamps

6 a 8 de junho - Zandvoort

4 a 6 de julho - Hungaroring

18 a 20 de julho - Paul Ricard

1 a 3 de agosto - Ímola

5 a 7 de setembro - Red Bull Ring

19 a 21 de setembro - Barcelona

3 a 5 de outubro - Hockenheim

24 a 26 de outubro - Monza

MÁRQUEZ x BAGNAIA, Quartararo 2º, MARTÍN debuta na Aprilia, QUEDA de Bastianini: os testes da MotoGP



Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Márquez x Bagnaia, Quartararo 2º, Martín debuta na Aprilia, queda de Bastianini: os testes da MotoGP!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!