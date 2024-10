O brasileiro Rafael Câmara encerrou sua trajetória na FRECA, a Fórmula Regional Europeia - base da Fórmula 1 - com nova vitória. Desta vez, o triunfo do piloto da academia da Ferrari veio em Monza, na Itália, em uma corrida marcada por acidentes e entradas do safety car neste domingo (27). Guiando a Prema, o campeão de 2024 tomou a liderança na volta inicial e garantiu a sétima vitória no ano.

Câmara teve um início forte: largando da terceira posição, o brasileiro assumiu a ponta rapidamente. Depois, uma série de acidentes fez a prova ficar em regime do carro de segurança por três oportunidades e ter seu final decretado sob bandeira vermelha. O francês Alessandro Giusti, da ART, terminou em segundo e o australiano James Wharton, também da Prema, em terceiro.

A temporada de 2024 foi entusiasmante para Rafael, que conquistou nove vitórias no total, sendo sete delas na FRECA e duas na Fórmula Regional do Oriente Médio. Logicamente, sua reação sobre o ano não poderia ser mais positiva. "Estou muito feliz", disse ele.

Questionado sobre o desempenho na última corrida da FRECA, o brasileiro revelou que já tinha traçado um plano antes da largada. "Eu queria assumir a liderança e, depois disso, sabia que não estávamos rápidos", contou. "Felizmente, nós administramos bem para ter relargadas seguras e manter a distância".

Rafael Câmara celebra vitória na etapa de Monza da Fórmula Regional Europeia de 2024. Foto de: Reprodução

"Foi uma boa temporada, lutamos em toda corrida com o objetivo de vencer e este foi o melhor final de campeonato possível”, complementou Rafael, que segue crescendo nas categorias de base da Fórmula 1. Em 2025, ele está confirmado na Fórmula 3 com a equipe Trident, uma das mais fortes da divisão.

Câmara encerrou a campanha campeã da FRECA em 2024 com sete vitórias, 12 pódios e 18 top-10 ao longo de 20 corridas, além de sete pole positions. Wharton, o terceiro colocado na prova derradeira, foi o vice-campeão, enquanto o finlandês Tuukka Taponen, da R-ace GP, terminou na terceira posição do campeonato de pilotos. Todos correrão na F3 do próximo ano.

