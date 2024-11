Enzo Fittipaldi está de saída da Fórmula 2, após sua equipe, Van Amersfoort Racing, anunciar que ele será substituído pelo britânico John Bennett, que vem da GB3, categoria de monopostos da Grã-Bretanha. A mudança ocorre faltando duas etapas para o final da temporada 2024, do Catar e de Abu Dhabi.

Segundo a equipe holandesa, tanto a equipe quanto Enzo concordaram em encerrar a parceria, mesmo após um forte início de temporada, incluindo uma vitória em Jeddah.

A VAR também afirma que a vinda de Bennett está alinhado com o compromisso da equipe de desenvolver jovens talentos.

A carreira do britânico começou em 2020, com o Ginetta GT5 Challenge, onde conquistou três pódios em sua temporada de estreia. No ano seguinte, ele garantiu cinco vitórias e dez pódios, terminando como vice-campeão.

Em 2022, Bennett competiu no Campeonato GB3, onde terminou em oitavo lugar no geral, com pontuações consistentes e um pódio em Donington Park. Este ano, John teve três vitórias e onze pódios, garantindo o vice-campeonato. O britânico participou dos testes pós-temporada da F3.

