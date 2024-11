Após uma pausa de mais de dois meses, a Fórmula 2 volta a correr neste fim de semana, para a penúltima etapa da temporada 2024, valendo título para o brasileiro Gabriel Bortoleto.

São 78 pontos em jogo nas disputas do Catar e de Abu Dhabi, 39 a cada fim de semana. Confirmado para estrear na F1 em 2025 com a Sauber, Bortoleto chega ao Catar na liderança do campeonato. O brasileiro tem 169,5 pontos, contra 165 de Isack Hadjar.

Matematicamente falando, há outros quatro pilotos ainda vivos na briga pelo título: Paul Aron (133), Jak Crawford (116), Andrea Kimi Antonelli (113) e Victor Martins (93).

A lista original tem oito candidatos à briga pelo título. Porém, para além de Franco Colapínto, que está totalmente focado na F1, o terceiro colocado, Zane Maloney, também não concluirá a temporada, sendo substituído por Leonardo Fornaroli, atual campeão da F3, na Rodin.

Entre outras mudanças, Dino Beganovic assume a vaga de Juan Manuel Correa na DAMS, Richard Verschoor na MP Motorsport no lugar de Dennis Hauger, Max Esterson no lugar de Verschoor na Trident e Cian Shields na AIX no lugar de Niels Koolen.

Diferentemente das etapas anteriores, a F2 deve ter uma cobertura maior do Grupo Band, com a transmissão das corridas no Band.com.br e no aplicativo Bandplay, além do próprio canal de TV Aberta, com presença ainda a ser confirmada.

Confira a programação da Fórmula 2 no Catar:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 08h05 Band.com.br / Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 13h10 Band.com.br / Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 13h20 Band.com.br / Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 09h20 Band / Band.com.br / Bandsports / F1TV Pro

