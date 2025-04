Único brasileiro no grid da FRECA para a temporada 2025, Pedro Clerot foi o mais rápido do último dia de testes coletivos da categoria, realizado nesta quarta-feira (23) no circuito de Paul Ricard, na França. Na sessão realizada pela manhã, o piloto da equipe Van Amersfoort registrou na melhor das suas voltas 1min57s359, não sendo superado pelos adversários mesmo na parte da tarde.

A FRECA realizou três baterias de testes coletivos nas últimas três semanas, em Barcelona, Misano e Paul Ricard. Em todas elas, o brasileiro esteve entre os mais velozes, liderando um dos dias no circuito italiano. Clerot exaltou os dias de testes desta semana no circuito localizado na França e espera por um bom desempenho na etapa de abertura do campeonato, já na próxima semana.

“Encerramos os treinos de pré-temporada e estou bem satisfeito com os últimos dois dias aqui em Paul Ricard, com a liderança do dia nesta quarta-feira. O trabalho para valer começa agora, já que a etapa de abertura do campeonato está marcada para a próxima semana, na Itália”, disse Pedro Clerot, que tem o patrocínio do Banco BRB.

Após a realização dos testes coletivos, a FRECA retorna ao Misano World Circuit Marco Simoncelli para a disputa da primeira etapa do ano. Como ocorreu nos últimos anos, a categoria realiza rodadas duplas, com corridas no sábado e no domingo.

