O brasileiro Gianluca Petecof manteve a liderança do campeonato da Fórmula 3 Regional Europeia ao terminar em terceiro lugar na última prova da rodada tripla disputada em Barcelona, na Espanha. Com um quinto e um sexto lugares nas provas de sábado, o representante Americanet e Matrix Energia tem quatro pontos de vantagem sobre o vice-líder Arthur Leclerc, irmão do piloto monegasco da Ferrari na Fórmula 1

Restam apenas duas rodadas triplas programadas até o fim da temporada, em Imola e Vallelunga, na Itália, mas o grande aumento recente no número de casos de coronavírus poderá resultar no cancelamento das duas etapas.

Na primeira prova do fim de semana, ainda no sábado, Gianluca estava em sétimo lugar no grid mas ganhou duas posições logo na largada. Numa corrida com baixíssimo número de ultrapassagens, Petecof manteve o quinto lugar até a bandeirada final.

Na segunda corrida, o brasileiro pulou de quinto para quarto na largada, dividiu uma curva com Leclerc, mas saiu da pista e caiu para oitavo. Gianluca ainda fez duas ultrapassagens para terminar em sexto e somar pontos muito importantes.

Já neste domingo, largando de terceiro, à frente de seus concorrentes na luta pelo título, os companheiros de equipe Leclerc e Oliver Rasmussen, Petecof fez uma corrida de muita constância e confirmou sem problemas mais um pódio no ano, o que garantiu à Prema o título.

"Fechamos a etapa de Barcelona com pódio, terceiro lugar na última corrida. Fim de semana muito difícil desde o começo até o fim, tentando achar ritmo. As duas primeiras corridas foram abaixo da expectativa, em quinto e sexto", disse Petecof.

"Hoje aproveitamos a nossa melhor posição de largada na última corrida para garantir o pódio e manter a liderança do campeonato. Agora são quatro pontos na frente. Em teoria, faltam duas etapas, mas a situação do Covid tem piorado muito recentemente na Europa, e tem um risco de não acontecerem as duas etapas. Mas o ideal é terminar o ano forte, dando nosso melhor em Imola e Vallelunga. Cada ponto é importante nesse momento do campeonato."

Campeonato:

1º G.Petecof - 306 pontos

2º A.Leclerc - 302

3º O.Rasmussen - 287

4º P.Pasma - 206

5º P.Chovet - 192

Veja o debate sobre a corrida da F1 em Ímola, com Rico Penteado e Felipe Motta

Todas as notícias sobre o GP da Emilia Romagna de F1 você acompanha no site do Motorsport.com e em nosso canal no YouTube. Fique por dentro de todas as novidades e análises, além de conferir nossos programas e vídeos!

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: É bom negócio ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull?

Your browser does not support the audio element.

.