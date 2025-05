A temporada 2025 da FRECA começou de forma positiva para Pedro Clerot. O brasileiro saiu a primeira etapa do campeonato, disputada no Misano World Circuit Marco Simoncelli, na Itália, com a terceira posição na tabela de classificação do campeonato, após garantir um quarto lugar na primeira corrida do ano, e a quinta posição na prova que fechou a rodada dupla.

Depois de se destacar nos testes coletivos de pré-temporada, o piloto da Van Amersfoort também mostrou força nos treinos e nas corridas que abriram o campeonato da FRECA. Na primeira prova da temporada, Clerot largou da sexta posição e garantiu o quarto lugar ao final dos 30 minutos de corrida, marcando a volta mais rápida da corrida.

No domingo, em nova classificação, Clerot foi o terceiro mais veloz de seu grupo e largou da quinta posição. Horas depois, na corrida, o brasileiro esteve sempre no grupo dos líderes em uma corrida marcada pelas entradas do Safety Car, e cruzou a linha de chegada com a quinta colocação, fechando o final de semana com dois top-5.

“Foi um final de semana desafiador. No sábado, encerramos a corrida que abriu a temporada com uma quarta colocação e a volta mais rápida. Já no domingo, em uma disputa que contou com algumas entradas do Safety Car, fizemos o possível e terminamos com o quinto lugar. Estamos em terceiro no campeonato. Vamos voltar as atenções para Spa agora”, disse Pedro Clerot.

A sequência da temporada 2025 da FRECA ocorre daqui dois finais de semanas, nos dias 17 e 18 de maio, quando a categoria visita o circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica, para a segunda de dez etapas neste ano.

