Um dos mais promissores pilotos brasileiros nas categorias de formação para a Fórmula 1, Pedro Clerot inicia neste final de semana a disputa da temporada 2025 da FRECA, a Fórmula Regional Europeia. O piloto mais uma vez defenderá a Van Amersfoort Racing e tem boas expectativas para a rodada dupla marcada para o Misano World Circuit Marco Simoncelli, na Itália.

A categoria realizou testes no circuito que recebe a etapa de abertura do campeonato neste mês, e liderou uma das sessões no circuito de 4.226 metros localizado na região da Emilia Romagna. Clerot esteve rápido nas três baterias de atividades da FRECA neste mês, em Barcelona, Misano e Paul Ricard, e espera lutar pelas primeiras posições neste final de semana.

“Tivemos uma pré-temporada bem positiva, em que estivemos entre os mais rápidos ao longo das três sequências de testes coletivos, incluindo em Misano. Tudo isso nos dá a esperança de conseguir bons resultados logo na primeira etapa do ano. Vamos para cima, pois é importante começar o ano bem, com pontos e, quem sabe, disputar a vitória nas duas corridas”, disse Pedro Clerot, que tem o patrocínio do Banco BRB.

A programação da FRECA em Misano será aberta na sexta-feira (2), quando ocorrem dois treinos livres. O sábado contará com a classificação a partir das 3h30, e a primeira corrida, que tem largada marcada para 11h10. No domingo há uma nova definição de posições de largada, às 3h30, e a prova que fecha a rodada dupla, às 12h30. O YouTube exibe as duas corridas.

