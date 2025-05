No GP de Miami de Fórmula 1, a McLaren demonstrou domínio absoluto ao cortar quase 40 segundos de seus rivais, mas a superioridade não é apenas uma questão de gerenciamento de pneus, onde ela é a referência. Sua força está na versatilidade do MCL39, em uma pista que exige comprometimento aerodinâmico e mecânico em áreas totalmente diferentes.

"Vimos que quando a McLaren estava pressionando, estávamos entre sete décimos e um segundo atrás. Pela primeira vez, vimos a velocidade pura deles", disse Helmut Marko, consultor e 'voz forte' da Red Bull no final da corrida americana, oferecendo uma imagem clara da superioridade da McLaren.

Das seis etapas realizadas até agora, a dos EUA foi a primeira em que a equipe papaia expressou totalmente seu potencial, até então apenas vislumbrado ou parcialmente oculto por várias circunstâncias de corrida. Dois elementos foram muito marcantes na Flórida: a diferença final e a velocidade com que Lando Norris conseguiu se recuperar atrás de Max Verstappen após o incidente da primeira volta.

Depois de cair para sexto, com duas Mercedes e uma Williams para ultrapassar, o inglês precisou de apenas 13 voltas para diminuir a diferença em relação a Verstappen, ajudado por fatores como a facilidade de ultrapassagem em Miami com o DRS, facilitada este ano pelo alongamento de uma das zonas, e o duelo entre o holandês e Oscar Piastri.

Oscar Piastri, McLaren Foto de: James Sutton / Motorsport Images

No entanto, a velocidade com que Norris retornou deu uma medida concreta do potencial da McLaren em Miami. Tudo isso se encaixa em um quadro maior: quase 40 segundos infligidos à concorrência, começando por George Russell. Mas de onde vem uma diferença tão grande, entre as maiores da era do efeito solo?

O gerenciamento dos pneus é o elemento central da análise, uma área em que a McLaren já provou repetidas vezes que é excelente. Mas não é o único.

"Sempre que as condições se tornam difíceis para os pneus, especialmente o superaquecimento, o carro parece fazer um excelente trabalho para mantê-los em uma janela de operação ideal", comentou Andrea Stella, destacando também as soluções encontradas para mantê-los resfriados. Não é por acaso que a vantagem aumenta nos circuitos mais quentes.

"Quero aproveitar esta oportunidade para elogiar o trabalho feito pelos engenheiros, tanto na identificação dos fatores que influenciam o gerenciamento dos pneus quanto no projeto deles de forma a obter uma vantagem. Eles também dominaram um dos aspectos que continua sendo uma arte quase obscura na F1: o gerenciamento dos pneus".

Lando Norris, McLaren Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

Foi em Miami, há doze meses, que o retorno da McLaren começou, mas isso não significava que o MCL38 tivesse um ótimo gerenciamento de pneus mesmo naquela época. Pelo contrário, especialmente na volta rápida, as altas temperaturas estavam colocando o carro em crise, dificultando a extração de aderência do composto macio.

Este ano, no entanto, todas as melhorias feitas valeram a pena, não apenas no gerenciamento dos pneus, mas também na versatilidade e eficácia nas seções lentas, que há doze meses eram um ponto fraco. E é exatamente aí que surgem os quase 40 segundos de vantagem para a concorrência, embora a McLaren tenha economizado alguns segundos ao se beneficiar do Virtual Safety Car durante a parada.

Analisando os dados da corrida, fica claro que, no primeiro stint, depois de desgastar os pneus no duelo com as McLarens, Verstappen não conseguiu mais explorar o potencial do RB21 nas seções de alta velocidade. Na Curva 5, onde a McLaren tinha uma diferença de 8km/h na classificação, a vantagem da equipe britânica chegou a 15km/h no final do primeiro turno.

Comparação de telemetria entre Verstappen e Piastri durante a corrida em Miami Foto de: Gianluca D'Alessandro

Mas foi na segunda metade da corrida que surgiu um fato ainda mais interessante: depois de colocar os pneus duros, Verstappen encontrou seu ritmo nas curvas rápidas, voltando a explorar sua única força real restante, mudando o foco para outro lugar, para a eficácia da McLaren nas curvas lentas. Enquanto há um ano o MCL38 sofria de saída de dianteira crônica, agora o MCL39 fez dela uma de suas melhores armas.

Essa questão se encaixa no contexto mais amplo da versatilidade. O MCL39 não é o carro perfeito, mas é o mais completo, capaz de se adaptar a uma ampla gama de pistas. Embora Miami seja um circuito que aprimora mais as características da McLaren do que as da Red Bull, continua sendo uma pista complexa para interpretar na configuração, onde é necessário um compromisso entre curvas lentas, zonas rápidas e retas.

E é justamente graças a essa versatilidade que a McLaren consegue fazer a diferença, continuando a dominar nas seções lentas sem comprometer muito a eficácia nas seções de velocidade média-alta, onde os outros carros continuam superiores em termos absolutos.

Não se trata apenas de uma questão de temperatura. Se você observar a temperatura do asfalto no domingo em Miami, ela era comparável, se não ainda mais baixa no final, do que a observada em Jeddah.

E, ainda assim, a Red Bull sofreu mais superaquecimento dos pneus do que há duas semanas: "Tínhamos pneus mais quentes do que em Jeddah, e uma pequena mudança na temperatura pode alterar muitas coisas. Os pneus são muito sensíveis", disse Horner.

Comparação das aberturas de resfriamento entre McLaren, Ferrari e Red Bull

Se em Jeddah a Red Bull conseguiu configurar o carro para se sobressair em curvas rápidas, em Miami ela não conseguiu encontrar um compromisso tão eficaz quanto o da McLaren. Não se trata apenas de uma questão de gerenciamento de pneus, mas também de janela de operação e versatilidade técnica, áreas nas quais o MCL39 se destaca.

Ainda com relação às temperaturas, há outro aspecto: o motor Honda, assim como o motor Ferrari até certo ponto, precisa eliminar o ar quente de maneira mais pronunciada, e não é coincidência que, nas etapas mais quentes ou úmidas, a Red Bull tenha com saídas de ar mais generosas

Em contrapartida, a unidade de potência da Mercedes parece lidar melhor com esse requisito, e algumas das escolhas de design da McLaren maximizaram seu potencial. Isso possibilita a manutenção de uma carroceria mais fechada e aerodinâmica, não apenas ao longo do capô, mas também no final da abertura central, com benefícios óbvios para a eficiência aerodinâmica.

"Há outro recurso que funciona muito bem em nosso carro: o resfriamento. Quando está quente, você pode ver que nosso carro é relativamente fechado, precisamente porque houve muito trabalho nesse aspecto também. Acho que a excelência da engenharia da McLaren chegou a um nível em que realmente faz a diferença", acrescentou Stella. Não é um carro perfeito, mas certamente é o mais completo.

