Caio Collet conquistou o título de estreante do ano e o terceiro lugar na Indy NXT. Agora, teve seu contrato renovado para continuar por mais um ano a HMD Motorsports na principal divisão de acesso à Fórmula Indy. Fundada em 2019, a equipe já tem três títulos na categoria norte-americana.

No entanto, o brasileiro terá o último desafio da temporada 2024, no Nashville Superspeedway, no Tennessee. Em formato de 'D', o circuito oval tem extensão de 1,333 milha (2.145 metros), com quatro curvas e inclinação de 14°. Será a quarta corrida de Collet em pistas ovais, após Iowa, Gateway e Milwaukee.

Esta etapa será o encerramento do primeiro ano de Caio nos Estados Unidos. Ao longo da temporada, o piloto venceu uma corrida, em Mid-Ohio, onde dominou todas as sessões, fez a pole position, venceu e liderou todas as voltas da corrida, o chamado Grand Chelem.

Além disso, marcou cinco pódios; chegou oito vezes entre os cinco primeiros e em dez ocasiões no top 10. Em 2025, o brasileiro de 21 anos seguirá ao volante do carro #18.

A temporada terá início em março, em São Petersburgo, na Flórida. A corrida em Nashville será disputada no domingo e tem 65 voltas previstas. A largada da 14ª e última etapa da Indy NXT está marcada para as 12h50, no horário de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Youtube da TV Cultura, da categoria e pelo serviço de streaming Star +.

Foto de: Joe Skibinski

"Estou animado para continuar na Indy NXT na HMD Motorsports. Quase todas as pistas eram novas para mim nesta temporada, então, com mais experiência, conhecimento e sabendo o que esperar, defini minhas metas para 2025", disse Collet sobre a novidade para o próximo ano.

"Trabalhar com meu engenheiro Mike [Reggio] e toda a equipe tem sido ótimo, e sei que eles têm grandes objetivos para 2025 e além. Nashville será o maior oval em que já corri".

"Fizemos um bom teste e espero que possamos levar isso para o fim de semana da corrida. No fim, quanto mais voltas eu der neste fim de semana, independentemente do resultado, será benéfico para a temporada de 2025".

"Caio é um talento ao volante e tem uma abordagem única a cada dia, fim de semana e temporada. Fazer o que ele fez em 2024 foi impressionante", defendeu Mike Maurini, presidente da HMD Motorsports.

"Depois de nunca ter pilotado em nenhuma dessas pistas, ver algumas delas pela primeira vez em um fim de semana de corrida e com a falta de testes de pré-temporada devido ao clima; esperamos que Caio esteja na disputa pelo título em 2025. Ele tem um futuro muito brilhante pela frente".

