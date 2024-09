A IndyCar encerra a temporada 2024 neste final de semana com a disputa da etapa de Nashville, corrida que volta a ser disputada no Nashville Superspeedway, oval de 1,33 milha que volta ao calendário após 16 anos. Piloto da RLL, Pietro Fittipaldi trabalhou nos últimos dias em simulador e parte para a etapa final do campeonato de olho em um top 10.

O trioval de Nashville esteve no calendário entre 2001 e 2008, e substitui neste ano o circuito de rua que recebeu a Indy nos últimos três anos. Além de ser uma pista mais veloz em relação aos ovais de Gateway, Iowa e Milwaukee, por onde a categoria passou neste ano, o circuito tem como característica ser pavimentado em concreto, e não asfalto, o que deve mexer com o desgaste de pneus.

“Faz muito tempo que a Indy não corre nesse circuito e fizemos muito trabalho de simulador para nos prepararmos. Vi imagens de corridas antigas e on-board, mas, claro, os carros estão muito diferentes em comparação com a última vez que a Indy correu lá. Acho que será uma novidade para todos”, observa Pietro.

“É um superspeedway, então será muito diferente dos ovais em que corremos recentemente. As velocidades serão muito mais altas. Não temos asfalto lá, é concreto, então o carro também terá uma sensação diferente. Estou ansioso para terminar bem entre os dez primeiros, esse é o nosso objetivo”, segue Fittipaldi.

“Como equipe, os ovais têm sido desafiadores, portanto, se conseguirmos um top 10 para os três carros, acho que será um resultado fantástico para nós. Estou muito ansioso para ir a Nashville e terminar a temporada no superspeedway”, completou o brasileiro da RLL.

A programação da Indy em Nashville será aberta no sábado, quando ocorrem os treinos livres e a classificação. A corrida que fecha a temporada 2024 será disputada no domingo, a partir das 16h30, com transmissão de TV Cultura, ESPN e Disney+.

