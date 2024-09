Rafa Câmara amplia liderança na FRECA com top 10 no Red Bull Ring

O brasileiro Rafa Câmara ampliou sua liderança no campeonato da FRECA após a disputa da oitava etapa da temporada 2024, realizada no Red Bull Ring, autódromo localizado na Áustria. O piloto da equipe Prema completou a disputa da corrida deste domingo na oitava posição, e agora soma 65 pontos de vantagem em relação ao vice-líder do campeonato, com duas etapas a serem disputadas.

Depois de terminar com a 11ª colocação a prova de sábado, Câmara largou da quarta posição neste domingo. Um toque causou danos a asa dianteira do carro do brasileiro, que foi aos boxes trocar a peça durante um período de Safety Car. A partir daí, o integrante do Ferrari Driver Academy escalou o pelotão e completou a disputa em oitavo, somando mais quatro pontos. O principal concorrente de Rafa na disputa pelo título abandonou as duas corridas.

“O ritmo foi bom. Tínhamos velocidade, mas não era o nosso final de semana, com alguns erros que comprometeram os resultados. Marcamos alguns pontos para o campeonato e temos uma boa vantagem, então vamos continuar trabalhando duro e nos preparar para Barcelona. Certamente podemos melhorar a partir deste final de semana e aumentar nossa margem para brigar pelo título”, disse Câmara, após o encerramento da etapa na Áustria.

Rafa Câmara segue com uma campanha das mais fortes na FRECA. São seis vitórias, nove pódios conquistados e 15 corridas na zona de pontos em 16 provas disputadas na temporada 2024. Com cem pontos em disputa, 50 por etapa, o brasileiro terá seu primeiro “match point” na próxima etapa.

O campeonato da FRECA terá a disputa da penúltima etapa nos dias 28 e 29 de setembro, no Circuito de Barcelona, na Espanha.

PIASTRI tem VITÓRIA de GENTE GRANDE! NORRIS DERROTA VERSTAPPEN; PÉREZ E SAINZ BATEM no final

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!