Após garantir um novo patrocínio e assim o orçamento para completar a temporada 2020 da Fórmula 3 Regional Europeia, Gianluca Petecof estreia, no próximo fim de semana, o carro que leva a marca que o apoiará na caça ao título do campeonato. O brasileiro lidera a competição.

O editor recomenda: Após drama, Petecof conquista novos patrocinadores e salva temporada para seguir na busca ao título da F3 Regional

Na rodada tripla de Mugello, pista que recebeu recentemente a Fórmula 1, o piloto paulista de 17 anos terá em seu carro e no macacão da tradicional equipe Prema a 'presença' da Matrix Energia. O Motorsport.com traz imagens abaixo:

Galeria Lista Carro de Gianluca Petecof 1 / 5 Foto de: Divulgacao Carro de Gianluca Petecof 2 / 5 Foto de: Divulgacao Carro de Gianluca Petecof 3 / 5 Foto de: Divulgacao Macacão de Gianluca Petecof 4 / 5 Foto de: Divulgacao Underwear de Gianluca Petecof 5 / 5 Foto de: Divulgacao

Petecof já venceu quatro das nove corridas realizadas neste ano e subiu mais quatro vezes ao pódio, em segundo lugar. A temporada 2020 também é especial pois pode dar ao brasileiro a tão sonhada superlicença para pilotar um carro de F1, o grande objetivo do jovem paulista.

Atualmente, o piloto da Academia Ferrari conta com 15 pontos em sua 'carteira' e, caso seja campeão, somará mais 25, atingindo os 40 necessários para pilotar na principal categoria do automobilismo mundial.

Petecof lidera o campeonato com 184 pontos após três das oito rodadas triplas. Seu perseguidor mais próximo é o colega de equipe e de Academia Ferrari Arthur Leclerc, irmão do piloto monegasco de F1 e que soma 162.

A jornada de Mugello vai encerrar a primeira metade do campeonato. Foi na pista da Toscana, competindo pela F4 Italiana há dois anos, que Gianluca conquistou sua primeira vitória em um monoposto de competição. Agora, com apoio da Matrix Energia, caça a F3 Regional Europeia.

A empresa - maior trading independente de energia do Brasil e forte apoiadora do esporte a motor nos últimos anos – também é a primeira patrocinadora de Caio Collet, piloto que tem como manager Nicolas Todt, da All Road Management, atualmente integra o Renault Sport Academy e é vice-líder da F-Renault Eurocup 2020. A Matrix Energia também foi essencial no suporte e apoio à equipe de Felipe Massa e Lucas di Grassi nas últimas três edições da tradicional 500 Milhas de Kart da Granja Viana.

“Acreditamos muito no automobilismo brasileiro e, por isso, apoiamos projetos de desenvolvimento do esporte na formação de talentos do país. Desde 2013, estamos ao lado de Caio Collet e, em dezembro de 2018, trouxemos mais um parceiro para o nosso projeto, com a entrada da DXT Commodities, sócia controladora da Matrix e uma das maiores tradings de gás natural e energia da Europa”, lembrou Claudio Monteiro, VP do Conselho de Administração.

“Também já patrocinamos, nas últimas três edições das 500 Milhas de Kart da Granja Viana, outros pilotos como Serginho Sette Câmara, Marcos Gomes, Júlio Campos, Rafa Câmara e Marcel Coletta, além de Felipe Massa e Lucas di Grassi. Agora, ao lado da Americanet, iniciamos um novo projeto com o Gianluca e esperamos que seja uma parceria vitoriosa e conquistemos juntos o título da Fórmula 3 Regional”, continuou o executivo.

“O Brasil é um dos países com mais títulos na história da F1, temos pilotos em importantes categorias do mundo todo, com muitas conquistas, e acreditamos na força deste mercado para a nossa estratégia de investimento, exposição e consolidação de marca. Passamos por um momento difícil, sem pilotos na F1, mas acreditamos muito nesta nova geração talentosa e que, no futuro, trará ainda mais alegrias para os inúmeros fãs no Brasil”, completou.

:

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

PODCAST Motorsport.com debate a crise sem fim da Ferrari na temporada 2020 da F1

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: