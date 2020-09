Gianluca Petecof não precisa mais se preocupar com orçamento para brigar pelo título da F3 Regional Europa. O piloto da Academia Ferrari conquistou dois novos patrocínios em plena pandemia e assim fechou o orçamento para a temporada 2020.

O brasileiro corria risco de não conseguir terminar o campeonato em função da falta de patrocínios, conforme revelou ao Motorsport.com em entrevista exclusiva em agosto. Entretanto, o drama agora fica no passado.

A partir da rodada tripla de Mugello, no primeiro fim de semana de outubro, o líder do campeonato ostentará no carro #10 e em seu uniforme as marcas Matrix Energia e Americanet.

Matrix Energia é a maior comercializadora independente de energia no Brasil e tem histórico em patrocínio do esporte a motor no país, vinculada a grandes talentos das pistas como Felipe Massa, Lucas di Grassi e Caio Collet.

A Americanet também está envolvida no automobilismo nacional e internacional, do kart à Stock Car. A operadora de telefonia celular e serviço de internet é também a patrocinadora principal do piloto Prema Gabriel Bortoleto nas F4 Italiana e Alemã.

Gianluca Petecof tem 15 pontos na busca pela superlicença da F1. Se vencer o campeonato da F3 Regional Europa, conquistará mais 25 e terá os 40 necessários para pilotar na categoria máxima do esporte a motor.

Correndo pela tradicionalíssima equipe Prema e com a chancela de piloto Ferrari, Petecof lidera o campeonato com 184 pontos após três das oito rodadas triplas. Seu perseguidor mais próximo é o colega de equipe e de Academia Ferrari Arthur Leclerc, com 162 tentos. A trajetória de Petecof no campeonato tem sido impressionante até aqui. Foram realizadas nove corridas: quatro ele venceu, quatro terminou em segundo e uma em quarto.

A jornada de Mugello vai encerrar a primeira metade do campeonato. Foi na pista da Toscana, competindo pela F4 Italiana há dois anos, que Gianluca conquistou sua primeira vitória em um monoposto de competição.

Petecof celebrou os novos patrocínios: “A pandemia atingiu nosso esporte e houve retração de investimentos e renegociação de contratos. Fui atingido por isso, mas com o apoio da Prema e da Academia Ferrari pude dar sequência na temporada e conquistar vitórias".

"Sempre acreditei que o trabalho renderia frutos, e rendeu. Mesmo em um cenário de queda de investimento e com o valor do euro em alta no comparativo com a moeda brasileira, conquistamos os patrocínios necessários para seguir em busca do título e da superlicença. Agradeço muito a Matrix Energia e Americanet pela confiança e espero retribuir na pista a partir da próxima etapa”, completou o piloto brasileiro.

