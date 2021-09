Enzo Fittipaldi, que foi destaque em sua estreia na Fórmula 2 no último sábado (11) com cinco ultrapassagens, mostrou um bom ritmo de prova na corrida principal da categoria na manhã deste domingo (12) em Monza, na Itália.

O piloto brasileiro chegou a andar na sexta colocação e apenas não terminou dentro do top-10 por conta de uma punição de cinco segundos aplicada pela FIA.

“Larguei em 13º, estava andando em sexto com um ritmo muito forte, batalhando com o (Robert) Shwartzman pela posição. Daí saiu um safety car e decidimos fazer um pit stop, o pit stop foi muito bom. Infelizmente a FIA decidiu me dar uma punição de cinco segundos por uma liberação insegura”, explicou Enzo.

Com um histórico de respeito no automobilismo europeu, que inclui o título da F4 Italiana em 2018, o vice-campeonato da F-Regional Europeia em 2019 e sua temporada de estreia na F3 em 2020, Enzo também conquistou o melhor resultado da Charouz na história da F3 com um segundo lugar na Hungria.

Promovido pela equipe, piloto brasileiro foi destaque na corrida 2 deste final de semana ao largar em 21º e terminar na 16ª colocação. Em sua estreia na F2, Enzo também conseguiu uma boa recuperação após o segundo pit stop e terminou a prova dentro da zona de pontuação.

“Saímos (do pit stop) em oitavo, depois saiu um outro safety car e decidimos entrar no pit para servir os cinco segundos de punição. Aí eu saí lá atrás do grid, tinham mais sete voltas, mas consegui recuperar para a nona posição e terminei a corrida em nono. A FIA falou que quando eu estava servindo os cinco segundos, sem querer, um dos meus mecânicos tocou no meu carro e eles falaram que não contaram (a punição). Então eu levei novamente os cinco segundos ao final da corrida e terminei em 12º depois da punição. Em todo caso, vamos com tudo para a Rússia e acelerar em busca de um bom resultado”, completou.

A próxima etapa da F2 acontecerá entre os dias 23 e 25 de setembro em Sochi, na Rússia.

F1 AO VIVO: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: