Aron lidera TL único da F2 no Catar com Bortoleto em 2º

Mais alguém estava com saudade da Fórmula 2 acelerando os motores em pista? Quase dois meses depois, os pilotos voltaram às ações para as duas últimas etapas - Catar e Abu Dhabi. Importante lembrar que o brasileiro Gabriel Bortoleto está na liderança do campeonato e já está confirmadíssimo para a Fórmula 1 em 2025 pela Sauber/Audi.

Na manhã desta sexta-feira, os pilotos foram à pista para a única sessão de treinos livres da etapa e, em um TL marcado por uma rápida bandeira vermelha, Paul Aron foi o mais rápido, com Bortoleto em segundo, enquanto o vice-líder do campeonato, Isack Hadjar, foi apenas o 11º.

A sessão de 45 minutos de duração correu com poucos problemas, tendo apenas uma rápida bandeira vermelha em sua segunda metade após Luke Browning perder o controle de seu carro, rodar e ficar atolado na caixa de brita.

No final, a sessão ainda teve mais uma bandeira amarela, com Jak Crawford fazendo o mesmo que Browning, mas com o cronômetro já zerando. Isso atrapalhou a saída final de diversos pilotos.

Paul Aron, quarto colocado no campeonato e ainda vivo na briga pelo título, foi o mais rápido com um tempo de 01min38s024. Gabriel Bortoleto foi o segundo colocado, com 01min38s666. Richard Verschoor foi o terceiro, com 01min38s891.

Completaram o top 10: Oliver Goethe, Victor Martins, Zane Maloney, Amaury Cordeel, Joshua Durksen, Jak Crawford e Ritomo Miyata. Principal rival de Bortoleto na briga pelo título, o vice-líder Isack Hadjar foi o 11º com um tempo de 01min39s653.

A Fórmula 2 volta à pista de Losail ainda nesta sexta-feira. Às 13h10 acontece a sessão classificatória da etapa do Catar, com transmissão do Bandsports, Band.com.br, Bandplay e F1TV Pro. No Motorsport.com você acompanha a cobertura completa da reta final da F2, valendo o título para Gabriel Bortoleto.

