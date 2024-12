Em nova polêmica, FIA demite diretor e comissário da F2

O diretor de corridas da Fórmula 1, Rui Marques, terá que assumir o comando da Fórmula 2 no GP do Catar, após a mais recente saída da FIA, segundo apurado pelo Motorsport.com.

Apenas uma semana depois que o ex-diretor de corridas da F2 e Fórmula 3, Marques, assumiu o comando da F1 no lugar de Niels Wittich, que foi demitido pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, após o GP de São Paulo, há mais uma reviravolta.

Janette Tan, que havia sido indicada como sucessora de Marques e que deveria fazer sua primeira corrida no comando da F2 no Catar, foi demitida inesperadamente poucos dias antes do evento de Losail.

Ela havia adquirido experiência como vice de Marques e, originalmente, seria responsável pelas duas últimas etapas da F2 no Catar e em Abu Dhabi, antes de provavelmente assumir a função em tempo integral em 2025.

No entanto, isso agora não acontecerá porque ela é considerada a última baixa do presidente da FIA, embora os motivos de sua saída não tenham sido divulgados.

A saída de Tan significa que Marques enfrenta um cronograma mais difícil do que o normal para o fim de semana em Losail, já que ele também foi convocado para a F2 - o que acontece em um fim de semana de corrida de F1 que já tem um cronograma mais intenso do que o normal.

As demandas extras do fim de semana no Catar também ocorrem quando ele enfrenta o terceiro fim de semana de um período brutal de quatro corridas, já que foi diretor de corrida do GP de Macau no fim de semana anterior a Las Vegas.

Embora os deveres adicionais da F2 pareçam muito grandes, as demandas sobre o diretor de prova foram pelo menos reduzidas recentemente graças às melhores estruturas de suporte no Controle de Corrida.

Marques contará com a ajuda de quatro funcionários no local, além da assistência dos departamentos técnico e de TI para ajudar em questões como detecção de limite de pista e assuntos de comissária.

A FIA também trabalhou muito para aumentar o trabalho do seu Centro de Operações Remotas, onde outras quatro a seis pessoas ajudam no suporte ao vivo em um fim de semana de corrida de F1.

Também não é incomum que o diretor da corrida de F1 desempenhe um papel ativo ou consultivo nas corridas de apoio nos finais de semana de grandes prêmios.

Tan não é a única figura sênior que deixou o cargo nos últimos dias, já que Tim Mayer, comissionado de longa data pela FIA, também deixou o cargo.

Mayer, que é filho do fundador da McLaren, Teddy Mayer, trabalhou na FIA nos últimos 15 anos, além de ter sido delegado da FIA nos Estados Unidos.

Embora não tenha havido nenhuma declaração oficial sobre os antecedentes de sua saída, foi apuarado que pode ter havido tensões com Ben Sulayem sobre as circunstâncias que envolveram a invasão da pista no GP dos Estados Unidos.

As saídas de Tan e Mayer ocorrem em um contexto de grande rotatividade de pessoal na FIA, desde antes da saída de Wittich no início deste mês.

Em outubro, a FIA se separou de seu diretor de comunicações Luke Skipper e do secretário-geral de mobilidade Jacob Bangsgaard.

No final do ano passado, o diretor esportivo Steve Nielsen e o diretor técnico de monopostos Tim Goss pediram demissão, enquanto a chefe da Comissão de Mulheres no Automobilismo da FIA, Deborah Mayer, também saiu.

A primeira CEO da FIA, Natalie Robyn, também deixou a organização em maio, depois de menos de dois anos no cargo.

