Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 2, “porta de entrada” para a Fórmula 1, se aproxima do final de sua temporada e neste final de semana, entre os dias 2 e 4 de setembro, disputa a 12ª de suas 14 etapas programadas. O palco é o Circuito de Zandvoort, na Holanda, “casa” da equipe do brasileiro Felipe Drugovich, líder na tabela de classificação.

“A sede da MP Motorsport é próxima de Zandvoort, a cerca de 100 quilômetros do autódromo, então seria muito legal conquistarmos bons resultados neste final de semana”, disse Felipe Drugovich. “E, logicamente, seria ótimo também para minhas pretensões de ser campeão este ano”, completou.

Felipe Drugovich competiu em Zandvoort em 2016, quando fez sua temporada de estreia no automobilismo disputando a Fórmula 4 Alemã. “Tenho boas recordações de Zandvoort. Conquistei bons resultados naquele ano, mas agora o traçado tem algumas curvas diferentes”, relembra. “Gosto muito da pista, ela é o que se chama hoje de ‘raiz’. É rápida, com pouca área de escape, estreita e é difícil fazer ultrapassagens”, analisa o piloto de Maringá (PR).

Depois de conquistar um quarto e um segundo lugar na 11ª etapa da temporada no último final de semana na Bélgica, Felipe Drugovich soma 205 pontos e lidera o campeonato com 43 a mais que o segundo colocado, o francês Theo Pourchaire. Vencedor de quatro etapas, autor de três pole positions e duas melhores voltas na temporada, o brasileiro aposta em mais um final de semana positivo.

“O foco é somar mais pontos e, se possível, vencer mais uma vez”, aponta Felipe Drugovich, 22 anos. “Zandvoort pode ser uma pista boa para nós”, finalizou o brasileiro, que subiu ao pódio em oito oportunidades na Fórmula 2 em 2022.

Todas as atividades da 12ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula 2 serão transmitidas ao vivo pelo canal BandSports. O treino único e a tomada de tempos serão realizadas na sexta-feira (2), enquanto as duas provas serão disputadas no sábado e no domingo.

Felipe Drugovich tem o apoio de Drugovich Auto Peças, que atua no ramo de peças para caminhões e ônibus; da Jaloto & Drugovich, destaque nacional no segmento de transporte de cargas paletizadas; e da Stilo, fabricante italiana de capacetes.

Confira a programação da 12ª etapa da Fórmula 2 (horários de Brasília):

SEXTA-FEIRA (2)

5h05 – Treino livre

10h00 – Tomada de tempos

SÁBADO (3)

12h00 – Sprint Race

DOMINGO (4)

5h20 – Feature Race

MARI BECKER disseca Hamilton e Alonso, responde sobre HATERS, fala de DRUGO na F1 e avalia LECLERC

PODCAST #193: 'Estilo Briatore' faz com que Piastri chegue à F1 queimado?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: