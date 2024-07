A Fórmula 2 realizou nesta sexta-feira a classificação para a etapa de Hungaroring, nona etapa do campeonato de 2024. A pole position ficou com Paul Aron, que cravou 1min30s028.

Os pilotos brasileiros foram bem, com Enzo Fittipaldi a míseros 0s068 do estoniano. O líder do campeonato, Isack Hadjar, ficou em terceiro, seguido por Gabriel Bortoleto. Victor Martins fechou os cinco primeiros.

Richard Verschoor, 10º colocado, sairá na frente na corrida sprint deste sábado.

A primeira corrida da rodada dupla da Hungria será neste sábado, às 9h15. No domingo, a corrida principal, que vai seguir a ordem do quali de hoje, será às 5h05.

Resultado/Grid

