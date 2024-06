Oliver Bearman conquistou sua primeira vitória na Fórmula 2 desde a etapa de Monza do ano passado na corrida sprint do Red Bull Ring, com o piloto da Prema liderando de forma convincente todas as 28 voltas para encerrar a seca da equipe italiana, que durava desde o fim da temporada passada.

Gabriel Bortoleto entregou uma boa performance ao terminar em quarto após largar em oitavo, cruzando a linha de chegada grudado no líder Paul Aron. Já Enzo Fittipaldi terminou na 14ª posição, uma acima de sua largada.

Depois de sair da faixa do DRS nos estágios iniciais, Bearman, da Academia da Ferrari, conseguiu administrar com sucesso a diferença para vencer por 1s7, mesmo com Pepe Martí (Campos) voltando a se aproximar nas voltas finais.

O britânico aproveitou o fato de Kush Maini, pole, ter tido dificuldades para ganhar tração na largada, o que fez com que o piloto da Invicta caísse para terceiro na primeira volta, enquanto Martí também saltava à frente.

O vice-líder Isack Hadjar também teve uma largada difícil, com um erro na primeira volta que fez sua Campos caísse de quarto para 12º. Sem conseguir se recuperar, ele terminou fora dos pontos, em 13º.

Durante toda a corrida, Maini se viu atuando como um obstáculo na pista. Seu companheiro de equipe, Gabriel Bortoleto, o líder do campeonato, Paul Aron (Hitech), Dennis Hauger (MP Motorsport) e Jack Crawford (DAMS) encontraram formas para ultrapassá-lo, enquanto ele caía para trás, terminando em sétimo.

Com a asa dianteira danificada após o contato com Maini na primeira volta, Martí conseguiu se defender dos avanços de Aron no final da corrida para ficar com o segundo lugar, embora o estreante estoniano tenha continuado sua impressionante sequência de subir ao pódio em todos os finais de semana de corrida da temporada.

Lutando pela quinta posição, Franco Colapinto fez uma ousada investida com a ajuda do DRS sobre Hauger, mas tirou seu companheiro da pista e passou por cima da zebra, antes de perder a traseira de seu próprio carro ao tentar diminuir a potência. Isso fez com que o argentino rodasse e entrasse em contato com as barreiras, e se rterminando em 11º lugar.

A vitória de Bearman também marcou o primeiro pódio da Prema na temporada, o que significa que todas as 11 equipes já estiveram entre as três primeiras na temporada.

