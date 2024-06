O campeão da Fórmula 3, Gabriel Bortoleto, abriu sua conta de vitórias na Fórmula 2 com uma pilotagem dominante na corrida austríaca, com Franco Colapinto em segundo lugar na estratégia alternativa.

P,iloto da Invicta, Bortoleto largou do terceiro lugar no grid, mas rapidamente se estabeleceu na liderança e garantiu a vitória após sua parada nos boxes com uma ultrapassagem sobre o rival da Campos, Pepe Marti, que se tornou o líder 'falso' da corrida graças a uma parada durante um breve período de safety car virtual -- posteriormente, o espanhol, que terminou a prova em quarto, foi punido com acréscimo de tempo ao resultado de sua corrida, promovendo Enzo Fittipaldi de quinto a quarto.

Quatro pilotos pararam quando a volta de formação começou, entre eles o pole da MP Motorsport, Dennis Hauger, que foi forçado a largar dos boxes como resultado. Isso levou Joshua Durksen à pole position de fato, e o alemão liderou as primeiras voltas antes de Bortoleto fazer sua jogada na quarta volta, com uma manobra de manual auxiliada pelo DRS.

Zane Maloney (Rodin) tem passado por um período difícil ultimamente e isso continuou na Áustria, quando o júnior da Sauber parou no início da corrida e se retirou na sexta volta, causando a entrada do safety car virtual.

Após a parada de Bortoleto, ele voltou a ficar 5s atrás de Marti, júnior da Red Bull, mas uma demonstração de ritmo para diminuir rapidamente essa diferença acabou sendo decisiva, já que o brasileiro fez a manobra que o levou à vitória na volta 20, na Curva 3.

Seguindo a estratégia alternativa de largar com o pneu mais duro, Colapinto (MP Motorsport) ficou à frente do vencedor da sprint, Oliver Bearman, mas as esperanças do piloto da Prema foram frustradas quando um problema de confiabilidade o forçou a se retirar na metade da corrida, na volta 20.

As façanhas de Colapinto no long run renderam quando ele parou a oito voltas do final e trocou para a borracha supermacia. Depois de voltar ao oitavo lugar, o argentino assumiu a segunda posição, completando as manobras finais sobre a dupla da Campos, Marti e Isack Hadjar.

As tensões aumentaram para a Campos depois que Marti diminuiu a velocidade para permitir que Hadjar, que disputa o campeonato, passasse para perseguir Bortoleto. Mas as tensões aumentaram ainda mais quando Hadjar, incapaz de demonstrar o ritmo que alegava ter, não conseguiu retribuir o favor nos estágios finais e, em vez disso, manteve a última posição do pódio para si mesmo.

Paul Aron (Hitech) cruzou a linha de chegada em quinto lugar, mas perdeu uma posição para Enzo Fittipaldi depois de receber uma penalidade de cinco segundos por se mover durante a frenagem quando lutava com Hadjar no início da corrida.

De todo modo, Aron continua no topo da classificação, com nove pontos de vantagem sobre Hadjar. Bortoleto subiu para o terceiro lugar.

Resultados da corrida

