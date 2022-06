Carregar reprodutor de áudio

Cem Bolukbasi, da Charouz Racing, foi multado em € 5.000 (aproximadamente 26.233 reais) depois que seu pai e o treinador de Roy Nissany se envolveram em uma briga no paddock da Fórmula 2.

No domingo, as corridas de Bolukbasi e Nissany terminaram com os pilotos batendo no muro da curva 2.

Nissany disse pelo rádio que Bolukbasi era um “idiota” após a colisão, apesar da decisão da FIA de que ele foi “totalmente culpado” pelo incidente. Isso deu ao israelense uma penalidade de três posições no grid para a próxima corrida, bem como um ponto em sua licença.

O pai de Bolukbasi admitiu que perdeu a paciência quando pensou que Nissany fez um comentário depreciativo sobre seu filho e, portanto, teve uma “troca verbal acalorada” com o piloto de testes da Williams na Fórmula 1.

O treinador de Nissany, Francesco Martinez, então se envolveu, e houve “alguns empurrões e contato físico entre o pai e o treinador”.

Foi acrescentado que “nenhum soco foi trocado e os convidados indesejados foram removidos da área”.

Yavuz Bolukbasi teve suas credenciais retiradas para a próxima etapa em Silverstone, e seu filho deve pagar a multa em 48 horas.

A declaração da FIA disse: “Em nenhum momento a violência física, nem a ameaça de tal, será tolerada. De acordo com o Art. 9.15.1 do ISC, os competidores são responsáveis por todos os atos das pessoas a quem deram acesso às áreas reservadas."

“A ameaça de violência e a pequena briga real que ocorreu como iniciada pelo Sr. Bolukbasi são consideradas uma violação da ISC 12.2.1(c). Assim, o piloto é multado e o indivíduo que inicia a infração é punido.”

Foi a segunda desistência de Bolukbasi no fim de semana, depois que sua corrida sprint terminou quando Ralph Boschung, da Campos Racing, colocou Calan Williams no muro antes que Bolukbasi e Marino Sato fizessem contato com a lateral de seu carro atingido.

Um representante da Charouz Racing disse ao Autosport que “do lado da equipe, é bastante difícil, pois ainda estávamos no pit wall no momento, então não vimos o que aconteceu."

“Dito isso, obviamente a equipe não tolera as ações do pai de Cem e a FIA tomou as medidas apropriadas que a equipe apoia totalmente”.

Cordeel é banido da etapa de Silverstone

Amaury Cordeel, da Van Amersfoort Racing, foi suspenso da corrida de Silverstone depois de acumular 12 pontos de penalidade em sua licença.

Ainda na primeira volta da corrida de domingo, Cordeel e Olli Caldwell bateram na curva 4.

Como resultado, Cordeel recebeu uma penalidade de três posições no grid para sua próxima etapa da F2 por ter sido considerado culpado, mas a adição de um ponto extra de penalidade em sua licença significa que ele será suspenso em Silverstone.

O relatório oficial dos comissários da FIA dizia: "Tendo considerado o assunto extensivamente, os comissários determinaram que o carro 14 (Caldwell) estava atrás do carro 25 entre as curvas 3 e 4." "O carro 14 escolheu uma linha externa e estava ao lado do carro 25 na reta que se aproximava da curva 4. O carro 25 estava focado nos carros à frente e não viu o carro 14 à sua esquerda." "O carro 25 se moveu para a esquerda, fazendo contato com o carro 14 e forçando os dois contra o muro. Ambos os carros abandonaram. O carro 25 foi considerado totalmente culpado por causar a colisão." Cordeel se torna o primeiro piloto a atingir os 12 pontos completos em sua licença de F2 desde Mahaveer Raghunathan em 2019, que foi banido da etapa no Red Bull Ring por se envolver em vários incidentes ao longo de sua passagem pela MP Motorsport. F1 AO VIVO: VERSTAPPEN vence em CAOS DA FERRARI, que ZERA em Baku! Veja DEBATE do GP do AZERBAIJÃO

