Seguindo a Fórmula 1 neste fim de semana na Itália, a Fórmula 2 realiza a penúltima etapa da temporada 2022. E na classificação, o brasileiro e líder do campeonato, Felipe Drugovich, larga em P4 na corrida principal da categoria e pode ser campeão já no sábado, na sprint race. O rival direto na briga pelo campeonato, Théo Pourchaire se classificou apenas em 14º. Enzo Fittipaldi foi o 16º.

Por conta do grid invertido, Drugovich será P7 na sprint enquanto Pourchaire mantém a mesma posição. Com esse resultado, para Felipe Drugovich ser campeão neste sábado, o brasileiro precisa que a situação seja a seguinte:

Com pole de outro piloto (diferença de 69 pontos) - sem considerar volta + rápida de Pourchaire

Pontos da Corrida 1 Se Pourchaire for... Drugovich precisa ser... 10 1º 3º + Volta mais rápida 8 2º 4º ou 5º + Volta mais rápida 6 3º 6º ou 7º + Volta mais rápida 5 4º 7º ou 8º + Volta mais rápida 4 5º 8º ou Volta mais rápida 3 6º Não precisa pontuar 2 7º Não precisa pontuar 1 8º ou abaixo Não precisa pontuar

Na temporada 2022 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

A CLASSIFICAÇÃO

Já na primeira rodada de voltas lançadas, Felipe Drugovich fez 1m33.322, o terceiro melhor tempo atrás de Enzo Fittipaldi e Liam Lawson. Théo Pourchaire, rival direto do brasileiro da MP pelo título, conseguiu uma ótima volta restando 20 minutos para o fim e assumiu o terceiro lugar.

Faltando 15 minutos, a disputa entre os postulantes ao título acontecia de forma bem acirrada. Pourchaire colocava uma volta boa e Drugovich respondia fazendo marcação 'homem a homem'.

Dez minutos no cronômetro e todos os pilotos estavam nos boxes guardando combustível e pneus novos para as últimas tentativas de cravar a pole na corrida de domingo. O trânsito, na saída, no entanto, fez com que a janela para volta rápida dos pilotos fosse curtíssima.

Na primeira das duas últimas tentativas, Drugovich conseguiu o quarto melhor tempo e Pourchaire foi apenas o 12º. Porém, nos segundos restantes, enquanto todos passam pela última vez, Iwasa vinha para uma volta voadora, mas perdeu o controle do carro, foi para brita e a sessão foi encerrada.

Pourchaire foi prejudicado, pois vinha em uma volta muito boa, com segundo setor roxo, e acabou não podendo completar por conta da bandeira amarela. Drugovich passou antes do incidente e por isso alcançou a quarta melhor marca.

