F2: Drugovich é punido e perde posições no grid da corrida 1; veja

Líder da Fórmula 2 2022 e perto do título da categoria neste sábado, em Monza, o brasileiro Felipe Drugovich, da MP Motorsport, foi punido por irregularidade na classificação para a etapa italiana, a penúltima da temporada. Outros pilotos podem ser punidos, mas, por ora, não há outros 'ganchos'.

Com isso, o paranaense perde cinco posições no grid do sábado. A irregularidade apontada pelos comissários no documento que comunica a decisão é a seguinte: Drugovich registrou sua volta mais rápida no quali (resultado na tabela no fim da matéria) sob regime de bandeira amarela na curva 11.

Com isso, o piloto de Maringá larga em 12º na corrida deste sábado, a primeira de duas provas disputadas no fim de semana. De todo modo, 'Drugo' segue à frente de seu rival pelo título, o francês Théo Pourchaire, 14º com a ART Grand Prix. No domingo, Felipe segue largando em quarto.

A situação de Drugovich, portanto, segue relativamente confortável para a conquista do título já no sábado, uma vez que a matemática do evento (veja tabela abaixo) favorece bastante a obtenção da taça por parte do brasileiro. Além disso, a punição não se estende à segunda corrida, de domingo.

Sem considerar volta mais rápida de Pourchaire: