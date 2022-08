Carregar reprodutor de áudio

A primeira fila na segunda corrida da Fórmula 2 em Spa-Francorchamps teve uma primeira fila brasileira, mas a vitória ficou com Jack Doohan, que conseguiu segurar Felipe Drugovich até o fim, enquanto Enzo Fittipaldi foi o quinto colocado.

Enquanto isso, o rival de Drugovich na luta pelo título, Theo Pourchaire, sofreu um abandono na terceira volta, o que faz com que a vantagem do brasileiro para o francês volte a ser de mais de 40 pontos com apenas três etapas para o fim do campeonato.

Doohan largou em quarto, mas uma boa saída o deixou em segundo já na primeira curva, com o undercut nas paradas o colocando à frente de Drugo. Por mais que o brasileiro tenha conseguido se aproximar, o australiano ainda venceu com quase dois segundos de vantagem.

Liam Lawson completou o pódio, seu segundo no fim de semana, após largar em sexto.

O grande fim de semana de Doohan, com um segundo lugar no sábado, o coloca em quarto no campeonato, à frente de Fittipaldi, que caiu para a sexta posição na tabela com os resultados do dia.

Podium: Jack Doohan, Felipe Drugovich, Liam Lawson Photo by: Formula Motorsport Ltd

Com os resultados deste domingo, Drugovich chega a 205 pontos enquanto Pourchaire manteve os 162, abrindo uma vantagem de 43 para o brasileiro com 117 ainda em jogo nas três etapas restantes do campeonato (Holanda, Itália e Abu Dhabi).

Sargeant é o terceiro, com 127, apenas seis à frente de Doohan, que escalou a classificação após o bom fim de semana. Também com dois pódios na etapa, Lawson passou para a quinta colocação, com 114, quatro a mais que Fittipaldi, em sexto.

A Fórmula 2 retoma as atividades da temporada 2022 já na próxima semana com a etapa da Holanda, a 12º do ano.

Confira o resultado final da corrida 2 da F2 em Spa-Francorchamps:

F1 2022: Max VOA mas SAINZ é POLE! DEBATE do quali e MERCADO, com Herta/AlphaTauri e Gasly/Alpine | Q4

Podcast #192 – Sequência de corridas decidirá campeonato da F1?