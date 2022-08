Carregar reprodutor de áudio

A lendária pista de Spa-Francorchamps, na Bélgica, foi palco, neste final de semana, da 11ª etapa da temporada 2022 da Fórmula 2. E, em uma rodada extremamente positiva, o brasileiro Felipe Drugovich deu mais um importante passo rumo à conquista do título da categoria de acesso à F1.

Depois de cravar a pole position na sexta-feira e de uma atuação memorável no sábado – quando uma estratégia ousada e um show de pilotagem o levaram da 10ª para a quarta posição na Sprint Race –, o piloto da equipe holandesa MP Motorsport conquistou neste domingo seu oitavo pódio na atual temporada e voltou a abrir vantagem na liderança do campeonato, no qual briga contra o francês Theo Pourchaire.

Drugovich largou na primeira posição na Feature Race, a mais longa e mais valiosa das duas corridas de cada etapa da F2, e manteve a ponta – sempre com uma diferença controlada sobre o australiano Jack Doohan – até a 10ª volta. Neste momento, o piloto de Maringá (PR) foi aos pits para trocar seus pneus (de compostos médios pelos duros) e voltou atrás do piloto australiano – que já havia ido aos boxes –, no segundo lugar entre os que já haviam efetuado a troca.

Com a parada dos outros pilotos, Doohan e Drugovich assumiram a primeira e a segunda posição. O brasileiro, líder do campeonato, atacou Doohan em busca de sua quinta vitória no ano e chegou a diminuir para dois uma diferença inicial de mais de quatro segundos após o retorno à pista. Mas, sem condições de chegar mais próximo e de tentar ataque mais incisivo – e já sabedor do abandono de seu adversário na luta pelo título –, Felipe preferiu administrar e finalizou em segundo, a 1s9.

Com os 18 pontos deste domingo, somados aos sete conquistados pela pole e pelo quarto lugar na Sprint Race, Drugovich voltou a abrir vantagem na liderança do campeonato. Após a 11ª etapa, o brasileiro soma 205 pontos, 43 a mais que Pourchaire.

“Novamente fiz uma boa corrida neste domingo. Sinto que fiz o que eu pude, extraí o máximo do carro e o que deu para fazer foi este bom segundo lugar, que me deu pontos importantes para o campeonato”, declarou Felipe Drugovich após a cerimônia de pódio. “Estou muito feliz com meu final de semana e agora é continuar trabalhando dessa forma para buscarmos o título. Temos um tempinho para analisar tudo e melhorar um pouco mais para Zandvoort”, finalizou.

A F2 2022 terá sua 12ª etapa no próximo final de semana, entre os dias 2 e 4, no Autódromo de Zandvoort, na Holanda. Confira os cinco primeiros colocados na tabela de classificação dos pilotos da F2:

1 Felipe Drugovich (BRA) – 205 pontos

2 Theo Pourchaire (FRA) – 162

3 Logan Sargeant (EUA) – 127

4 Jack Doohan (AUS) – 121

5 Liam Lawson (NZL) – 114

