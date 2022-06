Carregar reprodutor de áudio

Felipe Drugovich derrotou Theo Pourchaire para conquistar sua terceira vitória na Fórmula 2 da FIA em quatro corridas, desta vez em Mônaco.

O líder do campeonato, que largou na pole, segurou a pressão do vencedor da corrida de Mônaco de 2021 para ampliar sua liderança no campeonato.

Embora Pourchaire, da ART, estivesse a 0.3s do brasileiro às vezes, ele não conseguiu passá-lo apesar de dois carros de segurança.

Drugovich ampliou sua vantagem para três segundos na primeira parte da corrida, antes de a ação ser neutralizada por um safety car na volta 19, com Amaury Cordeel batendo nas barreiras na curva 19.

Apesar de ambos terem feito pit stops lentos, a dupla retomou a corrida na mesma ordem.

Um segundo carro de segurança na volta 23 depois que Clement Novalak encontrou a parede no hairpin Fairmont, tendo feito contato com Liam Lawson, parecia pronto para apresentar outra chance para Pourchaire, mas Drugovich segurou firme.

Embora Juri Vips tenha se aproximado da dupla nas voltas finais, foi Drugovich quem aguentou até a bandeirada.

Pourchaire, que se tornou o vencedor mais jovem de todos os tempos da F2 aqui em 2021, ficou em segundo lugar, com Vips em terceiro, depois de passar o quarto colocado Jack Doohan nos boxes.

Enzo Fittipaldi fez outra grande corrida, e terminou na quinta colocação.

Com os resultados, Drugovich tem 112 pontos, contra 81 de Pourchaire. Enzo é o 7º, com 42.

A F2 volta em Baku, no Azerbaijão, no mesmo fim de semana em que a F1 visitará o país.

Resultado

