F2: Durksen domina e vence primeira sprint de 2025

O paraguaio Joshua Durksen se tornou o primeiro vencedor da temporada 2025 da Fórmula 2 ao triunfar na corrida sprint de Melbourne, praticamente do início ao fim, em uma competição marcada pelos safety cars.

Piloto da AIX Racing, Durksen, começou na primeira fila, mas em segundo lugar, atrás do campeão de Fórmula 3 de 2024, Leonardo Fornaroli. O sul-americano largou por dentro e teve melhor tração que o rival.

Quando ele contornou as duas primeiras curvas, Durksen já havia escapado e ampliado sua liderança. Daquele ponto em diante, ele controlou apenas o Safety Car Virtual e as relargadas para garantir sua primeira vitória do ano.

Durksen imediatamente assumiu a liderança com uma ótima largada, Fornaroli caiu para segundo, seguido por Browning, Verschoor, Stanek e Beganovic no final da primeira volta.

Na segunda volta, Victor Martins abandonou após contato com o muro, e o Safety Car Virtual foi brevemente acionado.

Na volta 5, sob bandeira verde, Beganovic ultrapassou Stanek para o quinto lugar, enquanto Durksen permaneceu na liderança, mas a diferença entre Fornaroli, Browning e Verschoor não era significativa.

Na sexta volta, Esterson bateu no muro e o safety car foi acionado. A corrida só recomeçou na volta 11. Beganovic rodou na volta 12, mas felizmente ninguém atingiu o carro do piloto júnior da Ferrari, o que o fez cair para 17º lugar devido ao seu erro. Stanek subiu para a quinta posição, Montoya para a sexta, e Mini ultrapassou Martí e subiu para a sétima posição.

Na volta 14, Meguetounif saiu da pista na curva 13, forçando o safety car a voltar para a pista. Faltando sete voltas, a bandeira verde foi dada e Durksen começou a forçar um bom ritmo para se distanciar do campeão da F3.

Nas voltas finais não houve mudanças de posição entre os oito primeiros e Durksen conquistou a vitória, à frente de Fornaroli, seguido por Browning, Verschoor, Stanek, Montoya, Mini e Marti. O ponto pela volta mais rápida foi para Mini.

Resultado

F1 AO VIVO: Tudo da CLASSIFICAÇÃO do GP da Austrália, com BORTOLETO em ação! DEBATE com Lounge F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #325 – As certezas que veremos no GP da Austrália, com Tiago Mendonça, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!