Depois de uma sessão de treinos de Fórmula 2 muito complicada na Austrália, com três bandeiras vermelhas, a primeira classificação do ano foi menos agitada. No final, Gabriele Mini, o estreante júnior da Alpine e piloto da Prema, que já havia competido em uma etapa em 2024, venceu a disputa e começa a temporada com a pole position.

Mini bateu o também júnior da Alpine Victor Martins, que liderava, por pouco mais de um décimo de segundo, e até 16 pilotos estavam a um segundo um do outro.

Deve-se observar que a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) penalizou com dez posições tanto no grid da corrida sprint quanto na corrida principal Jak Crawford, Kush Maini, Amaury Cordeel, Alex Dunne, Sami Meguetounif e Max Esterson por irregularidades em seus carros durante os testes. Como Crawford se classificou em terceiro lugar, essa posição passará para o quarto colocado, o veterano da categoria Richard Verschoor.

Um toque entre Oliver Goethe e Max Esterson também foi destaque. Leonardo Fornaroli estava na liderança quando a sessão entrou em seus 17 minutos finais e baixou ainda mais seu tempo para 1:29.948, sendo o primeiro piloto a quebrar a barreira do 1:30. Poucos pilotos estavam correndo naquele momento e, na verdade, faltando 13 minutos, a pista ficou vazia enquanto todos esperavam pelo ataque final.

Faltando mais de dez minutos para o fim do tempo, houve uma pequena confusão no pitlane quando a maioria dos pilotos voltou à pista, deixando alguns momentos tensos com muito tráfego. Luke Browning estabeleceu o recorde do primeiro setor, mas não conseguiu terminar além do quarto lugar. Martins conseguiu baixar para 1:29.523, enquanto Crawford ficou 64 milésimos fora do ritmo, com Mini inicialmente em terceiro, 0,267s abaixo.

Kush Maini rodou, enquanto Sebastian Montoya bateu. A seguir, enquanto Pepe Marti não conseguiu melhorar, Mini aproveitou seu vácuo para assumir a liderança com 1:29.286, deixando Martins 0,114s atrás. Os quatro primeiros terminaram a sessão.

Enquanto tentava a pole no último minuto, Fornaroli cometeu um erro e rodou, arruinando sua volta, o que significou que Mini já podia comemorar sua primeira pole na F2 no pitlane. Fornaroli terminou em décimo lugar, mas não terá a pole position no grid invertido para a corrida sprint porque, com a aplicação de penalidades, essa honra caberá ao japonês Ritomo Miyata.

A corrida sprint da F2 no circuito de Albert Park será realizada 00h15 de sábado no Brasil, com transmissão do BandSports.

Resultados da classificação da F2 australiana

