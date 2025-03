A Fórmula 2 anunciou que a corrida principal da etapa da Austrália foi cancelada devido à forte chuva que tornou as condições de pilotagem em Albert Park impraticáveis.

Já estava previsto que Melbourne seria atingida por fortes chuvas no domingo. A Fórmula 3 ainda conseguiu dar voltas suficientes para acontecer brevemente, garantindo a vitória de Rafa Câmara, e depois disso o foco se voltou para a Fórmula 2.

A sessão estava programada para começar às 11h30 no fuso local, 21h30 no horário de Brasília, mas a chuva continuou forte e os organizadores não viram nenhuma possibilidade de começar a corrida.

Eles ainda esperaram por uma oportunidade de início, mas, depois de uma volta de aquecimento, os carros voltaram para os boxes e, por fim, foi decidido que as condições eram muito perigosas para a prática do esporte, resultando no cancelamento da corrida.

Como nenhuma volta foi dada, também não foram distribuídos pontos. No entanto, Victor Martins ainda recebeu seus dois pontos por ter conquistado a pole position.

"Sinto muito pelos fãs que queriam nos ver correr e também por nossas equipes e pilotos que vieram até Melbourne, mas a segurança vem em primeiro lugar", disse o chefe da F2, Bruno Michel. "Fizemos tudo o que podíamos para tornar isso possível, mas no final as condições da pista eram muito perigosas, o que os pilotos confirmaram pelo rádio. Portanto, foi a decisão certa cancelar a corrida".

Como resultado do cancelamento, Joshua Durksen, vencedor da corrida sprint de sábado, lidera o campeonato com 10 pontos. Leonardo Fornaroli segue em segundo lugar, à frente de Luke Browning e do quarto, Richard Verschoor. As próximas corridas da Fórmula 2 acontecerão nos dias 12 e 13 de abril, quando, assim como a Fórmula 1, serão realizadas no Bahrein.

