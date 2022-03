Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana no Bahrein, a Fórmula 2 abre a temporada 2022. E na classificação, Jack Doohan, da Virtuosi, foi o mais rápido, garantindo a pole position para a prova de domingo, enquanto Felipe Drugovich, que terminou em 10º pela MP Motorsport, sai na frente na corrida de sábado.

O outro brasileiro, Enzo Fittipaldi, ficou com a 16ª colocação, à frente de seu companheiro de Charouz, Çem Bolukbasi, que terminou em 20º

Na temporada 2022 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

No final dos 30 minutos, Doohan foi o mais rápido, garantindo a pole position do domingo com a marca de 1:40.542. Em segundo ficou Théo Pourchaire e Jüri Vips fechou o top 3.

Completaram o top 10: Logan Sargeant, Ralph Boschung, Liam Lawson, Jehan Daruvala, Jake Hughes, Richard Verschoor e Drugovich.

Aplicando a inversão das dez posições, O brasileiro sai na pole da corrida de amanhã, tendo Verschoor ao seu lado na primeira fila.

A F2 volta à pista do Sakhir amanhã, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 13h40, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

