F2: Fittipaldi mantém boa fase com 5º em Mônaco

Enzo Fittipaldi teve mais uma boa atuação na Fórmula 2. No início da manhã deste domingo, dia 29, o piloto da Charouz terminou na quinta colocação a corrida 2 da quinta etapa desta temporada, disputada no circuito montado nas ruas de Monte Carlo, em Mônaco. O resultado representa a quinta corrida seguida do brasileiro na zona de pontos.

Depois de largar da sexta posição, Fittipaldi fez uma corrida de ritmo forte para, na rodada de paradas nos boxes, subir uma posição e garantir o quinto lugar. O resultado representa o terceiro top-5 de Enzo no ano, além de ser o sexto top-10.

“Foi mais um final de semana muito positivo, com o quarto lugar na corrida de sábado, e esta quinta posição hoje. O carro estava muito bom e somamos pontos importantes neste final de semana para subir no campeonato. Agradeço muito a equipe e espero seguir com este bom desempenho até o final do campeonato”, disse Enzo.

Com os resultados da quinta etapa da temporada, o brasileiro da equipe Charouz sai de Mônaco dentro do grupo dos dez melhores da classificação do campeonato. Enzo Fittipaldi aparece agora na sétima posição, somando 42 pontos.

A próxima etapa da Fórmula 2 será disputada nos dias 11 e 12 de junho, no circuito montado nas ruas de Baku, no Azerbaijão.

