F2: Hauger faz pole da etapa da Áustria; Bortoleto é 3º

A Fórmula 2 realizou na manhã desta sexta-feira a classificação da etapa da Áustria. E em uma sessão movimentada, Dennis Hauger foi o mais rápido, fazendo a pole da prova principal, no domingo. E com a inversão do top 10, Kush Maini é quem sai na frente na sprint do sábado.

Gabriel Bortoleto teve uma boa sessão, terminando em 3º. Com isso, o brasileiro da Invicta larga em oitavo na sprint. Já Enzo Fittipaldi foi apenas o 15º, mantendo esta posição para as duas provas do fim de semana.

Na temporada 2024 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

No final da sessão, Dennis Hauger foi o mais rápido com 01min15s487, ficando apenas 0s008 de Joshua Durksen, em segundo, Gabriel Bortoleto foi o terceiro, a 0s114. Completaram o top 10: Franco Colapinto, Paul Aron, Taylor Barnard, Isack Hadjar, Pepe Martí, Oliver Bearman e Kush Maini, enquanto Enzo Fittipaldi foi o 15º, a mais de 0s5 do melhor tempo.

Aplicando a inversão do top 10, na sprint do sábado teremos Kush Maini na pole, com Oliver Bearman ao seu lado na primeira fila, enquanto Gabriel Bortoleto larga em 8º e Enzo Fittipaldi em 15º.

A Fórmula 2 volta ao Red Bull Ring no sábado. A corrida sprint tem largada marcada para 08h30, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

