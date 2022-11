Carregar reprodutor de áudio

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana em Abu Dhabi, a Fórmula 2 realiza a última etapa da temporada 2022. E na classificação, Ayumu Iwasa foi o mais rápido, garantindo a pole position do domingo, com Roy Nissany em segundo. Já Felipe Drugovich foi o quarto colocado, largando em sétimo no sábado com a inversão dos dez primeiros colocados

Enzo Fittipaldi, que está na briga pela terceira colocação do campeonato, foi o 13º. No sábado, é Richard Verschoor quem sai na pole ao lado de Liam Lawson devido à inversão do top 10.

Na temporada 2022 da F2, são disputadas duas provas ao longo do fim de semana. Assim, o resultado do treino classificatório define o pole position da disputa principal, a última, realizada no domingo, chamada de Feature Race. Além disso, o primeiro posto da classificação rende 2 pontos.

Enquanto isso, a corrida do sábado, chamada de Sprint Race, tem seu grid definido com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação.

Com sete minutos de sessão, tivemos uma bandeira vermelha. Sato rodou entre as curvas 13 e 14, ficando parado próximo ao hotel. O quali foi retomado após uma paralisação de cerca de cinco minutos.

No final dos 30 minutos de classificação, Ayumu Iwasa foi o mais rápido, garantindo a pole position do domingo, com Roy Nissany em segundo. Completaram o top 10: Theo Pourchaire, Felipe Drugovich, Jack Doohan, Logan Sargeant, Dennis Hauger, Amaury Cordeel, Liam Lawson e Richard Verschoor. Enzo Fittipaldi foi o 13º.

Aplicando a inversão das dez posições, Richard Verschoor é o pole position da corrida do sábado, tendo ao seu lado na primeira fila Liam Lawson. Felipe Drugovich sai em sétimo, ao lado de Theo Pourchaire, enquanto Enzo Fittipaldi mantém a 13ª posição do quali.

A F2 volta à pista de Yas Marina amanhã, para a primeira das duas corridas do fim de semana. A largada está marcada para 09h20, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

TELEMETRIA: RICO PENTEADO comenta TRETA na Red Bull e fala de FAVORITOS em Abu Dhabi

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo