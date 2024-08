A classificação da Fórmula 2 nesta sexta-feira começou com muito sol em Monza e os pilotos demoraram alguns minutos até irem para a pista, como tem sido nas últimas etapas. Porém, após duas bandeiras vermelhas, Zane Maloney conquistou a pole position e os brasileiros tiveram uma classificação difícil, mas Enzo Fittipaldi será o primeiro na corrida Sprint de sábado.

Roman Stanek foi o primeiro concorrente a completar suas primeiras voltas em uma pista que estava medindo 50°C, colocando em jogo os jogos de pneus. O piloto da Trident marcou 1m34s992, sendo seguido por Oliver Goethe com 1m50s737, que teve problemas na saída da chicane.

Faltando 19 minutos no cronômetro, Andrea Kimi Antonelli assumiu a ponta, conseguindo diminuir dois segundos do tempo, cravando 1m32s941. Importante lembrar que o italiano teve uma forte batida durante o TL1 da Fórmula 1 mais cedo.

Stanek recebeu um aviso após impedir a volta rápida de Isack Hadjar ainda na primeira chicane. A direção de prova decidiu que investigaria o caso após a sessão.

Antes de diminuir para 18 minutos, a direção acionou a bandeira vermelha e parou a sessão de classificação após Victor Martins escapar e trazer muita sujeira para a pista.

Neste momento, Antonelli era seguido por Enzo Fittipaldi e Zak O'Sullivan, que fechavam o top 3. Stanek e Dennis Hauger seguiam até a quinta colocação. Gabriel Bortoleto, por sua vez, estava em 11°, ainda correndo na margem de 1m51s807.

Faltando menos de 12 minutos, Bortoleto perdeu o controle do carro, escapou da pista e colocou fim à sua sessão antes do tempo, causando segunda bandeira vermelha. É importante lembrar que a posição do brasileiro será mantido para a corrida de sábado e domingo, o que é uma má notícia para o competidor.

Visando não atrasar o TL2 da F1, a direção de prova não parou o relógio, para manter as previsões e colocou os pilotos para disputarem pelo 'tudo ou nada' faltando sete minutos no cronômetro.

Hauger também recebeu um aviso ao deixar os boxes sem respeitar as regras, mas não foi punido durante a sessão, se mantendo em terceiro, atrás de Fittipaldi.

Zane Maloney ficou com a pole, cravando 1m32s160, seguido por Hadjar e Paul Aron, que fecharam o top 3. Por sua vez, Enzo Fittipaldi ficou com a décima colocação e largará como primeiro na Sprint. Nas duas etapas, Bortoleto largará no fim do grid.

