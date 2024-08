A Fórmula 2 realiza neste fim de semana a 11ª etapa da temporada 2024, voltando da pausa de agosto. A categoria acompanha a Fórmula 1 em sua passagem pelo histórico circuito de Monza, na Itália. Faltam quatro etapas, contando com a ida à velha bota.

Isack Hadjar, da Campos, segue na liderança, com 165 pontos, mas o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Invicta, está em segundo, com 129 pontos. Já Paul Aron, que foi líder por boa parte da temporada, segue na terceira colocação, com 124 pontos, seguido por Zane Maloney, com 111. Enzo Fittipaldi é o 11° colocado, com 58 pontos.

Confira os horários e onde assistir as etapas da corrida em Monza:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 06h00 Bandsports / F1TV Pro Classificação Sexta-feira 11h00 Bandsports / F1TV Pro Corrida 1 Sábado 09h15 Bandsports / F1TV Pro Corrida 2 Domingo 05h05 Bandsports / F1TV Pro

RICO PENTEADO projeta MONZA, analisa McLAREN x RBR, fala de DRUGO e responde a galera! TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!